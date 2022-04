El alcalde de Almería visita la Feria del Libro a la que califica de ‘éxito’

Vicente Vallés y Ana Rossetti, en la feria

El periodista y analista político Vicente Vallés presentó ayer su primera novela, Operación Kazán, premio Primavera de novela 2022, y la escritora Ana Rossetti con doble presentación con sus obras El libro de las ciudades y Una mano de santos. En el caso de Vallés, el autor confesó, en un acto presentado por la poetisa Irene Cortés, que Operación Kazán le llevó tres años de dedicación, “aunque es cierto que casi todo lo volví a retomar casi de cero tras los primeros meses de la pandemia, ya que para la prensa fue un periodo informativo muy intenso que casi me llevó a abandonar el proyecto”. En la historia, de ficción pero con muchos elementos reales, desde acontecimientos a personajes históricos como Stalin o Churchill, se narra un argumento de espionaje, investigación y suspense, sumado a ese punto de novela histórica que va desde 1922 hasta, con algo de ficción, comienzos de 2025. “Hay quien ya me pide una segunda parte, pero no sé si estoy preparado para ahondar más todavía en la ciencia ficción”, dijo. Vicente Vallés compartió que “he intentado ser muy detallista con los hechos históricos reales que suceden la historia y también he incorporado vivencias personales que he tenido en mi desempeño profesional y que me permiten conocer algunas cosas de, por ejemplo, la Casa Blanca o el Kremlin, a la que no tienen acceso los turistas, sino quienes van allí a trabajar”. El autor considera que, ante todo, “espero que la novela sirva para entretener a los lectores, que si en las primeras páginas no le engancha la historia, que lo dejen, y si, de paso, también les ayuda a recordar algún pasaje o querer saber más sobre un hecho o personaje histórico que aparece en el libro, pues mejor”.

El mismo espacio, el salón de actos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, recibió después la doble presentación de Ana Rossetti, en un acto presentado por Pedro Domene. La autora gaditana aborda en El libro de las ciudades su visión sobre el origen fundacional de algunas ciudades como Atenas, Varsovia, Medina Azahara, Madrid o Cartago, con especial atención al papel de la mujer. En el caso de Una mano de santos, la trasposición se realiza en torno a personajes de pinturas de Zurbarán, Champin o Paolo Uccello, llevando a los protagonistas a un mundo fantástico que acabará ofreciendo enseñanzas o reflexiones sobre temas imperecederos de la historia de la Humanidad, como la libertad, la soledad, la política o la educación.