Carlene Graham publica su nuevo sencillo titulado ‘Crazy Bout You’

Crazy Bout You es el nuevo sencillo fresco y dinámico de Ross Productions, compuesto por Carlene Graham, artista, compositora y productora nacida en Londres, y Errol Ross, productor ganador de varios premios, nacido en Jamaica. Errol & Carlene han estado creando, produciendo y grabando su música en casa, desde marzo de 2020.

Viven en Roquetas de Mar. Su sonido y estilo son siempre únicos y vibrantes, y Crazy Bout You no es una excepción. Pura energía, acompañado por el alma y voces relajadas de Carlene - otra delicia musical, creada por Errol Ross. Crazy Bout You es el primer single de su próximo EP House de seis canciones que saldrá este verano. Producido, mezclado y masterizado por Errol Ross. Escrita, interpretada y Producción vocal por Carlene Graham.

Precisamente Carlene Graham ha realizado coros en vivo y álbumes para artistas internacionales como Madonna, Shakira, Dionne Warwick, Mick Hucknall, Placebo, Jocelyn Brown, Alison Moyet, Spiritualized, Bugz In The Attic, Reel People y otros durante su carrera desde hace 22 años.

Errol Ross logró el éxito con su producción de Too Much Pressure, el álbum debut de la banda británica de ska The Selecter, lanzado en febrero de 1980 en 2 Tone Records, recibió sus discos Silver & Gold por la venta de más de 60,000 y 100.000 discos. The Selecter: Too Much Pressure- Deluxe Edition se lanzó en Chrysalis Records en abril de 2021.

Ross Productions es un equipo de producción de padre e hija 100% independiente que comenzó su viaje musical juntos grabando y creando música desde casa, en 2020 durante la cuarentena, y desde entonces han lanzado 4 álbumes, 1 EP y 10 singles. Los álbumes y las exclusivas se pueden descargar directamente desde carlenegraham.info y se pueden encontrar en varias plataformas de música digital.

Su primer álbum Online recibió una reseña de 8 sobre 10 de parte de Pete Lewis, editor asistente de Blues & Soul Magazine & Love Code, el álbum que puso en marcha la pelota, recibió su transmisión de radio debut de: You’ve Got Me On A High , de Greg Edwards - en su programa Soul Spectrum (Mi-Soul Radio). El EP Mystery Lady de Errol continuó con su flujo de radio musical en el nuevo año y sus lanzamientos musicales continúan recibiendo transmisiones radiales semanales en todo el mundo. Su álbum exclusivo Born To Win fue muy bien recibido durante el verano de 2021.

Sus dos últimos lanzamientos de sencillos: Don’t Say y I Believe in love lanzado en noviembre de 2021 y enero de 2022, recibió apoyo adicional de la prensa nacional española y ambos vídeos se presentaron en RTVE (Televisión Española), se transmitieron en radio / TV regional y varios artículos / reseñas en periódicos y revistas de todo el mundo. Don’t Say alcanzó la posición #11 en la lista de Soul Breakers (Starpoint Radio) del Reino Unido.