El almeriense Manuel Carmona, bajo el alías de Lepanto lanza su nuevo disco ‘Adicción’

Adicción es el EP de debut del almeriense Manuel Carmona (ex-Casino y ex-Cables Cruzados) bajo el alías de Lepanto. Imbuido de un espíritu libre, Manuel se libera por fin de la militancia y prejuicios estilísticos propios de la pertenencia a bandas de rock y se lanza de lleno en búsqueda de la composición Pop perfecta donde el gusto por irresistibles melodías se erigen como único común denominador.

Adicción, que ha sido grabado por el gurú Paco Loco en sus estudios de El Puerto de Santa María, no es bubblegum, no es powerpop, y por supuesto no es indie-rock, pero todo eso y mucho más está presente en este nervioso y desbordante calidoscópico crisol que conforma su fascinante visión artística.

Como dice el propio autor, “Lepanto es un vertedero de emociones y sensaciones trasformado en canciones. Ellas son el epicentro de esta historia, lo verdaderamente importante. Algunas pedirán un cuarteto de cuerda a lo Vivaldi y otras unas bases con sintes analógicos a lo Depeche Mode. Todo cabe en el espacio creativo de Lepanto”.

Lepanto supone un salto hacia adelante en la carrera de este artista de 38 años, cuyo bagaje musical le sitúa como uno de los fundadores de dos de las bandas más influyentes de la escena almeriense de la última década.

Por un lado, con Cables Cruzados, cuyo debut Nubes y fábulas (Avispa, 2014) bajo la producción de Iván González Chapo (M-Clan, Leiva, Amaral o Deluxe) y Antonio Pérez Alonso (Xoel López o Morgan) se ganó el apoyo de la crítica, llevándoles a firmar con Avispa Records, así como la participación en el ciclo de conciertos Girando por Salas, para bandas emergentes. Lepanto tiene un gran futuro y en el futuro dará mucho que hablar.