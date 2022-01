El almeriense Martín Cuenca triunfa con ‘La hija’ en los Premios Carmen del cine andaluz

La película La hija, de Manuel Martín Cuenca, fue la gran triunfadora en la primera edición de los Premios Carmen de la Academia del Cine de Andalucía, al ganar las categorías de mejor largometraje, mejor dirección, mejor guión y mejor maquillaje y peluquería.

La gala celebrada el pasado domingo en el Teatro Cervantes de Málaga, conducida por los actores Adelfa Calvo y Pedro Casablanc, estuvo llena de felicitaciones por el nacimiento de la Academia andaluza y de mensajes a favor de la visibilidad del trabajo femenino en la entrega de estos galardones con nombre de mujer. “Siempre he pensado que seremos más grandes si nos queremos mucho dentro de la industria. He sido muchos años técnico y ayudante de dirección, me siento un artesano del cine, y creo en el oficio y en el cine español y andaluz”, dijo el cineasta Martín Cuenca.

El cineasta almeriense recogió tres de los premios, porque también escribió el guión junto a Alejandro Hernández, mientras que el cuarto de La hija fue para Yolanda Piña por el maquillaje y peluquería.

Sin embargo, la película con más premios fue Operación Camarón, de Carlos Therón, que recibió seis estatuillas, las de mejor actriz de reparto (Natalia de Molina), mejor diseño de vestuario (Esther Vaquero), mejor dirección de producción (Manuela Ocón), mejor música original (Riki Rivera), mejor canción original (Riki Rivera y Violetta Arriaza) y mejor sonido (Dani de Zayas). Por su parte, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, se alzó con el triunfo en tres categorías, las de mejor actor de reparto (Manolo Solo), mejor actriz revelación (Mara Guil) y mejor dirección de fotografía (Pau Esteve).

El mejor director novel de estos Premios Carmen fue David Martín de los Santos por La vida era eso, película por la que también fue reconocida como mejor actriz, Petra Martínez, uno de los pocos premiados que no pudo recoger la estatuilla al encontrarse en Aranjuez por motivos de trabajo, aunque habló en la gala a través del móvil de su director y se confesó “encantada”. Como mejor actor protagonista fue premiado Antonio Dechent por Hombre muerto no sabe vivir, de Ezekiel Montes, cinta ganadora del premio a los mejores efectos especiales, para Eduardo Pérez, Juan Ventura y Víctor Alcalá.