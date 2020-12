La almeriense Raquel Sánchez Fuentes ofrece el jueves un recital de piano en la sala EMMA

Raquel Sánchez Fuentes ofrece este jueves un recital de piano a partir de las 16:30 horas en la sala EMMA. La entrada es libre con invitación La pianista ofrecerá un repertorio con piezas de Beethoven, Antonio Soler, Albéniz, García Abril y Pascual Gimeno. Hará la Sonata Waldstein Nº 21 op. 53 (Allegro Assai-Andante con moto. Attaca-Allegro ma non troppo. Presto), de Beethoven; Fandango, de Antonio Soler, Granada, de I. Albéniz, Sonatina, de Antón García Abril (Allegro, Lentamente, Allegro Vivace) y Recuerdos de Granada, de Pascual Gimeno.

Raquel Sánchez Fuentes nació en Almería y comenzó los estudios de Piano bajo la dirección del profesor José Matías Fernández Díaz. En Málaga desarrolló el Grado Superior bajo la tutela del catedrático de Piano Mariano Triviño Arrébola, obteniendo Matrícula de Honor en el Examen de Concierto y Premio Extraordinario Fin de Carrera.

Posteriormente, realizó estudios de Part-Time de piano en la Academia Ferenc Liszt de Budapest con los maestros Andras Kemenes, Csalog Gábor y Rita Wagner. Tras estos años de perfeccionamiento en la interpretación pianística llevó a cabo la Licenciada en Historia y Ciencias de la Música para completar su formación musical.

Recibió clases y consejos de maestros como Joaquín Achúcarro, Irina Puryshinskaya, Guillermo González, Claudio Martínez Menher, Nino Keresedlize, Malcom Bilson, Erik Tawaststjerna, Sorin Enachescu, Fabio Bidini, Michael Wladkowski, Aquiles Delle Vigne y Galina Eguiazarova. En 2010 fue becada para formar parte en “Haydn, the Progressive – The next Generation” en Eisenstadt, y en 2013, por AIE para la realización del Curso Internacional Manuel de Falla impartido por Galina Eguiazarova.

Asimismo, en 2014 fue finalista en Andaluces del Futuro en la categoría de Cultura, y en Abril del 2019, obtiene el 2º accésit del Premio Maribel Calvin. Como solista, ha ofrecido recitales en Almería, Granada, Málaga, Sevilla, y Murcia. También ha tenido la gran oportunidad de tocar fuera de España, como en Bruselas (Atelier Marcel Hastir, Kasteel D’Ursel) e Italia (Marina di Massa, Instituto comprensivo Don Milani).

En 2015, interpretó con la Orquesta Fundación Indaliana para la Música y las Artes (FIMA) el Concierto para piano No. 24 k. 491 de W.A. Mozart; en 2016, el Concierto para dos pianos y orquesta en Do menor BWV 1060 de J. S. Bach junto a la Banda Municipal de Granada, bajo la batuta del maestro Miguel Sánchez Ruzafa, en el Teatro Isabel la Católica (Granada); y en 2018 y 2019, el Concierto para piano No. 17 K. 453 de W.A. Mozart, con la Orquesta Clásica de Granada en el Palacio de Congresos (sala Manuel de Falla).

A finales de 2018 la nombran pianista titular de la Orquesta Joven del Sur de España (JOSE). En la actualidad, ejerce la labor de docente de Piano en el Conservatorio de Música “Narciso Yepes” de Lorca.