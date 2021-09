La almeriense SilverPoppy triunfa con las seis canciones de su disco ‘Hysteria’

Alicia Beledo de Mata-García, conocida artísticamente como SilverPoppy vive un gran momento artístico, tras haber lanzado su disco Hysteria. Nacida en Almería, sus raíces son muy almerienses, ya que su abuelo paterno es de Almería, su abuela paterna de Alhama y sus abuelos maternos eran de Cantoria.

A sus 25 años ha tenido una vida muy intensa, aunque la música es su pasión. Hizo sus estudios y el bachiller en Almerimar y se marcha luego a Madrid a la Universidad Carlos III a estudiar Ciencias Políticas y Sociología. “Me encantó estudiar en Madrid. El mundo musical me hace ahora más ilusión, porque con tanto mundo académico había olvidado mi faceta creativa”.

“La universidad me ha dado la vida. Terminé en Madrid y me marché a Londres, y estuve de cajera en Zara. Luego llegó la COVID-19 y me volví porque no se podía vivir en Londres pagando 600 libras por una buhardilla y sin trabajo. Llegué a España tres días antes de que se produjera el encierro total por la pandemia”, sostiene.

De niña siempre tuvo el sueño de ser cantante o ser actriz. “En la ESO como sacaba buenas notas quise ser médico, pero en una crisis existencial me quedó química, y pensé que no sería médico. Aparte imagina que me quedaba química, siendo mi padre químico. Desde primero de Bachillerato tuve claro que iba a hacer Ciencias Políticas”.

Cuando tenía 15 años, SilverPoppy vivió un momento difícil en su vida con la muerte de su madre. “Se reestructuró la casa en ese momento”. Pero la música siempre la acompañó. “Con cinco años cantaba canciones de Disney. Para mi era un hobby en ese momento. Eso sí, cuando decido dar el salto a la música de una manera más seria, ya mi padre lo tomó muy en serio”, dice.

“En el verano de 2019, cuando me decido irme a Londres, tenía muchas cosas que contar y exteriorizar tras haber ido a terapia y saco mi primera canción titulada No Shade junto a Big Kilombo, un productor que conocía desde el año 2012. Tiene una sensibilidad creativa maravillosa, sabe tratar mi voz muy bien y me entiende muy bien cuando grabo”.

En estos dos años ha grabado el disco Hysteria que reúne seis temas de la cantante. “Cinco temas son en inglés y una en español que se titula Desamparaica. Los temas son de voz melódica, pero con toque urbano ” comenta la artista, que aclara que “desde muy pequeña me encantaba el rock. Rapear me da mucho respeto todavía, y tengo muchas canciones que voy a sacar pronto. Cantar me hace muy feliz”.

Las canciones de SilverPoppy son muy reivindicativas. “Hay ciertas cosas que en la música no se habla de ellas y son claves. Ahora con el tema de la COVID-19, no se habla de Salud Mental. Ahora la música urbana habla de otros temas, pero no trata de cuestiones existenciales. Pero creo que hay que poner esa música encima de la mesa y romantizarla. El tema de la salud mental o el feminismo tratarlo en la música urbana es fundamental”, confiesa la artista.

“La música siempre me ha acompañado desde pequeña y ha despertado partes creativas de mi y maneras de expresar sentimientos que no podía expresar de otra forma”, señala. Cuando habla de su disco Hysteria sostiene que “Hysteria es el mejor favor que me he hecho en la vida, ya que he puesto sobre la mesa seis grandes problemas que he tenido que deconstruir o sola o en terapia y me ha ayudado a verbalizarlo. Entre esos problemas estaba el miedo a enamorarme, pensar que no merezco que me quieran, o pensar que estás muy mal y necesitas contarlo a tus amigos”.

Con respecto al título del trabajo discográfico, la cantante explica que “antes los expertos en psicología, sobre todo en el siglo XIX, consideraban que la histeria era una enfermedad mental que acuñaban a mujeres que sufrían síntomas tan difíciles de medir como la irritabilidad, tristeza, insomnio, dolores de cabeza y tendencia a causar problemas. Luego llegó Freud y soltó que la histeria era cosa de mujeres porque se le subían los ovarios a la cabeza”, confiesa.

En el disco Hysteria, la cantante almeriense incluye los temas Never Again, Before, Desamparaica, Udontknowne, Cursing Love y Focused. De cara al futuro, SilverPoppy quiere escribir más canciones en español y utilizar su voz de otra manera. “Mi capacidad organizativa y de gestión ha mejorado mucho, y tengo un directo mucho más refinado”, concluye esta artista que dará mucho que hablar en el futuro.