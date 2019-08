La banda almeriense The Karamel actuará por primera vez en la Beatleweek de Liverpool

La vinculación de Almería con los Beatles es conocida en todo el mundo. La estancia de John Lennon durante el rodaje de ‘Cómo Gané La Guerra’ y la composición de ‘Strawberry Fields Forever’ ha generado durante décadas un especial sentimiento de pertenencia en los músicos y aficionados de toda la provincia, como ocurre con Chipo Martínez y Pepe Blanes de The Karamel que, hoy, junto al concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, han anunciado la presencia de dicho grupo en la Beatleweek de Liverpool.

“Se trata del festival de los Beatles más grande del mundo y suele atraer a 12.000 personas a eventos celebrados en todo el centro de la ciudad, con bandas de más de 20 países y aficionados de más de 40”, ha explicado Diego Cruz, que ha felicitado a The Karamel tanto por su presencia en el festival internacional, los días 24 y 25 de agosto, como por el lanzamiento de su disco de canciones propias ‘Thanks To Your Love’, que ya está a la venta en formato físico y en todas las plataformas digitales, del que interpretarán varios temas, “además del repertorio clásico de la primera época de la banda”.

Tal y como ha explicado Chipo Martínez, serán un total de cuatro conciertos. Además de Chipo y Pepe Blanes, estarán acompañados por José Estragos, a la voz y guitarra, y Arturo Sanz a la batería. “Daremos cuatro conciertos: dos en The Cavern, la cuna de los Beatles, el pub Cavern, que está en la misma calle, y en la terraza del hotel Adelphi. Estamos muy ilusionados porque jamás en la vida hubiese pensado poder actuar en este evento, al que he asistido un par de años como público”.

Por su parte, Pepe Blanes ha manifestado que “es un orgullo poder llevar el nombre de Almería a la Beatleweek y además que nos hayan dejado meter en el repertorio algunas canciones propias. Nos invitaron y estaremos con la mayor de las ilusiones”.

Antes de concluir la presentación, Diego Cruz ha recordado que “la primera banda de versiones que hubo en Almería de los Beatles la formamos Chipo Martínez, Paco Rivas, Pepe del Olmo ‘Quillo’ y yo. Ahora que se cumplen diez años sin ‘Quillo’ es un buen momento para recordarlo”. Reconocido músico y vocalista, Diego Cruz se ha animado a cantar junto a Chipo Martínez, Pepe Blanes uno de los temas más reconocibles del cuarteto de Liverpool, ‘Ticket To Ride’.

Organizado por The Cavern Club, el Festival Internacional de Beatleweek anual celebra la música del grupo pop más famoso que el mundo haya conocido, y todo sucede en el lugar donde todo comenzó, Liverpool. Sus orígenes se remontan a 1977. Además de conciertos en directo, hay exposiciones, ventas de recuerdos, oradores invitados, videoshows, visitas turísticas y una convención.