Seis alumnos de fotografía de la Escuela de Arte exponen sus obras en Clasijazz

Clasijazz acoge hasta el próximo lunes, 31 de mayo una exposición de Proyectos de Fotografía del alumnado de la Escuela de Arte de Almería. Se trata de Proyectos finales del alumnado del Ciclo de Fotografía, Promoción 2019-2020. Los alumnos que participan son Inma Gómez, Marine Lecomte, Mer López, Alexander Medina, Mercedes Parra y María Ángeles Salas.

Mercedes López Gutiérrez nació el 15 de mayo de 1999. Premio al mejor guión de Phi Festival 2021 con el vídeo Mi nueva abuela. Con el proyecto Mi nueva abuela trata de reconstruir la identidad de una persona que padece de Alzheimer; una enfermedad mental progresiva.

“Con el proyecto muestro cómo afecta a mi abuela, pero también a sus seres queridos, ya que en estos últimos años la identidad de mi abuela ha cambiado mucho y cada vez avanza más rápido hasta que llega a perderla”, comenta la joven.

Alexander Medina Rivas es venezolano de nacimiento. “Me inicié en la fotografía hace algunos años a nivel aficionado hasta formarme profesionalmente en la Escuela de Arte de Almería, donde obtuve la titulación técnica del módulo superior de fotografía.

Presenta el proyecto El Cabo Desnudo. “La idea principal era capturar la esencia del paisaje buscando líneas curvas e imágenes sugerentes, tratando de visualizar un paisaje provocador, para a su vez integrarlo con el desnudo femenino. Resaltar el cuerpo como imagen principal”.

Marine Lecomte (Mar de la calle) vive en los caminos, viajando en los laberintos de su mente e intentando comprender su historia y naturaleza. “Nací en Francia hace 28 años, pero me siento de todas partes, me dedico a construir puzzles con los fragmentos de realidad que me llaman la atención, intentando construir secuencias, vías de sanación y ejercicios de catarsis”.

El proyecto Plastic Woods es una paradoja. “Un espejismo, el resultado mutante de mi sensación de estar partida en dos. Intrínsecamente atraída por la naturaleza, la materia orgánica, el mundo emocional y sensitivo, la belleza, la armonía”, explica.

Inmaculada Gómez Ros es natural de Roquetas de Mar, nacida el 12 de julio de 1989. Habiendo vivido en Granada, Oradea (Rumanía), Novi Sad (Serbia) y Roquetas de Mar.

Licenciada en Historia y con máster en Educación Secundaria. Titulada con el Ciclo Superior de Fotografía y graduada en Seminario e Instituto por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Apasionada de la vida, la familia, el teatro, la escritura terapéutica y el violín.

Su proyecto persigue el objetivo de explicar la visión que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene acerca de la familia y el papel primordial que esta tiene par que toda persona consiga el propósito de esta vida. “Para ello, os introduzco a nuestras creencias y ambiente familiar, mostrando nuestro legado, mi legado. Lo más grande y maravilloso de mi existencia y lo cual quiero compartir con todo el mundo”, apunta.

María Ángeles Salas González nació en Almería en 1985. Titulada en Arquitectura de exteriores Paisajismo, graduada en Arquitectura de interiores, titulada en Fotografía, Agricultora por tradición y pasión. Hija, hermana, nieta, sobrina, prima, amiga, biznieta de agricultores

“De sol a sol es un proyecto que aborda la historia de una familia dedicada a la agricultura. Se trata de unas personas que siempre se ha dedicado a la vida en el campo, tanto cuando vivían en un cortijo en medio de la sierra Alpujarreña como cuando emigraron a “la playa” explica.

“En algunos casos ha sido desde su más tierna infancia y en otros casos se ha tomado esta decisión a lo largo de una vida. Cada uno lo ha escogido por una razón, pero a todos les une su amor y pasión por la tierra y todos ellos muestran con orgullo en su rostro y sus manos las marcas de trabajar de sol a sol”, sostiene.

Mercedes Parra Sánchez nació en Huércal Overa en 1980. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la Escuela de Arte de Almería. Ha participado en una exposición colectiva en el Auditorio Maestro Padilla de Almería con el Centro de la Mujer en 2016. También estuvo en la muestra colectiva Las Sin Sombrero en 2018 en la Escuela de Artes de Almería.

Abuela Mercedes es un proyecto íntimo y personal. “En el hago una reconstrucción sobre la vida de mi abuela a través de sus recuerdos y los míos sobre ella. Teniendo como base nuestra relación en el tiempo”, concluye Mercedes Parra.