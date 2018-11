"Con los años he intentado conocer a mi público y también sorprenderle"

Sobre el escenario es un artista con mucho carisma. Fuera de las tablas es una persona cercana, alegre y divertida. Lleva casi tres décadas dedicado a la música y ahora vuelve una vez más, a Roquetas de Mar, donde mañana sábado repasará sus éxitos y presentará las canciones de su último disco Vía Dalma III. El Teatro Auditorio se prepara para vivir una noche de buena música, con los grandes clásicos de la canción italiana. El artista elogia al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar y sobre todo el apoyo y la calidez del público que siempre va a escucharlo a Roquetas.

-¿Con este tercer disco centrado en la música italiana acaba Vía Dalma o tiene pensado grabar algún trabajo más?

Ha sido de una forma espontánea y natural y no provocada el que se sumara gente joven a mi carrera"Desde muy pequeño la música italiana era la que escuchaba en casa de mis padres"

-Cuando saqué en el año 2010, Vía Dalma yo pensaba que se quedaría ahí, en solo un volumen, pero al final el público es el que marca un poco la tendencia. Yo era un poco reacio a hacer una segunda parte y han llegado tres. A mi me gustaría que se quedara en una trilogía, no porque no haya repertorio, pero bueno, al final, la última palabra la tiene el público. Por el momento no va a haber ninguna más.

-¿Qué tiene Italia que le ha cautivado de esta manera?

-Desde muy pequeño es la música que escuchaba en casa de mis padres y en aquella época sonaba en la radio. Luego con el tiempo comencé la carrera de Filología Románica y estudié italiano en Barcelona. Siempre ha estado muy presente Italia en mi vida. Me gusta como trabajan los músicos italianos y me gusta la forma de interpretar.

-Este último disco lleva ya un amplio recorrido porque la gira arrancó en enero. ¿Cómo ha sido aceptado este trabajo?

-La gente desde el primer día ha aceptado muy bien estas canciones y también es cierto que hay gente que ya me está pidiendo un disco inédito y lo veo normal. Ahora en la gira hay un peso importante de los tres Vía Dalma. Para mucha gente con estas canciones ha sido refrescarles la memoria y para la gente joven, unas canciones nuevas que no conocían.

-Tiene un público fiel, ¿Ha observado si los jóvenes le siguen en su carrera como cantante?

-Curiosamente ha sido de una forma espontánea y natural, y no provocada el que se sumara gente joven a mi carrera, y quizás a raíz, de los Vía Dalma. Cuando con mi edad intentas preparar un disco para la gente joven es anti natura, resulta complicado, pero de la forma que se ha dado, ha sido fácil. Me resulta emocionante que en los conciertos veas que hay varias generaciones y ves que lo disfrutan.

-En 2019 se cumplen tres décadas de Sergio Dalma. ¿Hay algo especial preparado para una fecha tan importante?

-Han pasado los años muy deprisa. Vamos a celebrar este 30 aniversario, pero todavía no sabemos cómo. Lo que está claro que haremos algo especial y lo haremos con el público. Para mi es una fecha importante.

-¿Qué balance haría de estas tres décadas?

-El tiempo ha pasado rápido porque han sido giras, viajes y promoción y disfrutándolo mucho. El balance es positivo y lo importante es que sigo ilusionado desde el primer día con mi trabajo y con salud. Mientras esté así, lo seguiré disfrutando. Tengo que tener palabras de agradecimiento al público y a los medios de comunicación de que hayamos podido llegar a esta cifra.

-En estos 30 años habrá habido también momentos complicados.

-Esto es como la vida misma, ya que a nivel personal hay momentos buenos y menos buenos, pero curiosamente con los años, tanto en lo personal como en lo profesional solamente te acuerdas de lo bueno, porque lo malo ya está pasado. Pero si ha habido momentos donde me he podido sentir más solo, pero yo soy un luchador y ahí sigo. En general, quiero recordar los momentos buenos.

-Si echáramos la vista atrás, se ve haciendo otra cosa que no fuese cantar.

-Complicado. Es una vocación que me vino de forma prematura, porque desde muy pequeño me llamaba mucho la atención el mundo del escenario. El mundo de la actuación siempre me gustó como el cine y el teatro, pero me decanté por la música. Sería complicado verme en otra cosa que no fuera el espectáculo.

-Es un artista muy cercano y que mima a su público. Para usted es muy importante.

-Tengo que mimarlos porque lo difícil en este trabajo es la fidelidad del público y yo la ha tenido. Con los años he intentado conocer a mi público, intentar sorprenderle e intentar imaginar que es lo que esperan de mi. Unas veces he acertado y otras veces menos, pero sobre todo he optado por tener esa buena comunicación y armonía con ellos.

-Ahora llega a Roquetas, un lugar que siempre lo acoge muy bien, con un público que le quiere.

-El Teatro Auditorio de Roquetas es un lugar donde me siento cómodo y el público, es cierto, que es muy cálido. Muchas giras arrancan en Roquetas, y está claro que por algo será. En este caso, voy a Roquetas acabando la gira, y eso indica que no me olvido de este municipio.

-El público que vaya mañana sábado a Roquetas que va a poder disfrutar.

-Es un espectáculo distinto al que llevaba hace dos años. Hacemos un buen recorrido por esta Vía Dalma, que ya casi es una avenida. He hecho arreglos nuevos incluso de temas de este último disco. Luego hay una parte, donde interpreto mis grandes éxitos. Es un espectáculo donde quiero que la gente se sienta partícipe y cercana a nosotros.

-¿Cómo se plantea el futuro?

-He prometido a la gente de mi oficina que hasta los 65 años estaré activo, siempre que me acompañe la salud. Luego veremos a ver si bajo un poco el acelerador. Mientras tenga la ilusión y los nervios y el público me acompañe estaremos ahí.