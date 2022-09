La artista Nevenka expone sus esculturas en Vera hasta el próximo 30 de septiembre

El Ayuntamiento de Vera apoya la exposición de esculturas de la artista británica afincada en Vera, Nevenka. Así, la concejala de Cultura, María Manuela Caparrós, acudió el 15 de septiembre a la inauguración de la exposición abierta al público hasta el 30 de septiembre en la inmobiliaria Molamola (Ronda de las Buganvillas, Vera Playa) de lunes a sábado de 10 a 13:30 horas.

Nevenka comenzó su carrera trabajando en el departamento de vestuario para el cine y el teatro, luego como estilista antes de montar su propio estudio de alta costura. Esta última década, plasma las emociones que generan historias y experiencias en esculturas.

Esta exposición muestra creaciones cerámicas y esculturas de ensamblaje. Algunas en color vibrante, y otras con ausencia de color para maximizar el impacto. Algunas esculturas reflejan su admiración por otros artistas y su influencia se deja ver en su obra, pero nunca, en ningún momento se trata de una recreación, sino de una transmutación expresiva.

Otras esculturas son combinaciones surrealistas de formas, objetos y texturas. Cada obra divierte, molesta, desconcierta, confunde e inspira a la reflexión. Es metafísica y poética, así como física y realista.

La artista explica por qué ha elegido el arte del ensamblaje y la cerámica en lugar de textiles. “Dada mi experiencia en moda, crear arte textil será el paso lógico, pero noto que mi proceso creativo se ve favorecido por el desafío de usar diferentes medios. La fase cerámica de mi trabajo surgió cuando me uní a un grupo de ceramistas dirigido por Trina Doerr en su taller en Bédar. Trina es una maestra fantástica de los procesos involucrados en la creación de obras en cerámica, a su vez alienta a ser libre para explorar y desarrollar tu propio estilo. Ya había incursionado un poco la creación de piezas de ensamblaje antes del confinamiento. Una vez confinados en casa, parecía un buen momento para explorar más a fondo las posibilidades de este estilo de arte. Amo el color tanto como la forma, por lo que el collage tridimensional me permite satisfacer estos dos amores. Esto no quiere decir que no vaya a hacer piezas escultóricas usando textiles, después de todo, es un medio con el que tengo habilidad y experiencia”.