Los bailes del siglo XVI ponen fin a la Recreación de la Paz de las Alpujarras

La Recreación de la Paz de las Alpujarras que ha celebrado Padules durante este fin de semana concluyó con una exhibición de bailes del siglo XVI, con el grupo de Canarias, Adhica y el grupo de Padules dirigidos por Marian de Eli. Fue una mañana donde los participantes disfrutaron de los bailes de esa época, ante la mirada atenta de muchas personas que volvieron a visitar el campamento.

La jornada más intensa fue la del sábado donde los vecinos y visitantes tomaron las calles de Padules. Por la mañana, se llevó a cabo un desfile de tropas desde la entrada del pueblo hasta la plaza de la Iglesia. Luego en el campamento ser llevaron a cabo una serie de actividades como ejercicios militares (picas, esgrima, formación, etc.), cocina del siglo XVI y costura y corte de la época, prueba del Armero a los tercios, de armaduras, morriones, etc, tiro de arco, pequeñas escaramuzas, toque de tambores con los moriscos, etc y distintas labores y trabajos de la vida cotidiana en el s. XVI

Por la tarde se llevó a cabo un interesante concierto en la Plaza de la Iglesia con el grupo de música antigua Hexacordo. El nombre del grupo, integrado por los músicos Miguel del Barco Díaz y Manuel Pascual procede del griego, ‘hexa’ (seis) ‘khorde’ (cuerdas), hace referencia a la serie de seis notas que servirá de modelo sonoro al sistema de interpretación de los sonidos inventado en el siglo XI por Guido d’Arezzo.

Hexacordo nace en 2003 con el propósito de reconstruir e interpretar la música renacentista y barroca con instrumentos reproducciones de los originales y bajo los actuales criterios histórico-musicológicos.

El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez haciendo balance destacaba que la Recreación de este año ha sido un éxito. “Todo ha ido muy bien y ha venido mucho público a disfrutar de este evento. Los vecinos han participado como siempre y ha habido un ambiente muy bonito, a la altura de antes de la pandemia”.

Gutiérrez también subraya la participación de grupos de recreadores que han llegado de Almansa, Madrid, Aragón y Sevilla. También destacar la presencia del gran fotógrafo, especialista en recreaciones, Jordi Bru. “Estamos muy contentos”, sostiene.