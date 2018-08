El cantaor Agustín Fernández lanza su nuevo single 'A dos corazones'

El cantaor Agustín Fernández inicia una nueva etapa en el flamenco. Ilusionado y con muchas ganas de mostrar su poderío en el escenario. El artista almeriense acaba de lanzar el tema titulado A dos corazones, "algo muy diferente a lo que he hecho antes", confiesa.

"Nunca voy a perder la raíz flamenca, pero es algo nuevo, que ya está en todas las plataformas digitales. Esa es la nueva línea que voy a seguir ahora. En septiembre sale el disco completo y estoy muy ilusionado con este nuevo trabajo", señala Agustín Fernández.

"A mi nadie me va a quitar que sea flamenco, pero he dado un paso más y ahora regresa un nuevo Agustín. Estoy madurando y me he inclinado por este estilo, dentro del flamenco. Si hay que cantarle al amor se le canta al amor", apunta Fernández.

Ahora presenta un nuevo espectáculo junto a la bailaora Sonia Berenguel, cada uno con su grupo. Lo harán mañana viernes, 17 de agosto a las 22 horas en el Restaurante El Toyo Sector 20. La entrada tiene un precio de cinco euros.

Agustín Fernández nació en Almería en 1977. Miembro de una familia gitana y flamenca, Los Ribetes, desde niño apuntaba para el cante, lo que empezó a desarrollar en este ámbito. En Almería sus actuaciones han arrastrado mucho público. Los cantes que más le gustan son la bulería, la soleá, los tangos, la rumba y las cartageneras.

En Mayo de 2008 fue fichado por la multinacional "Discmedi" con la que lanzó al mercado su nuevo disco Locura producido por el guitarrista y productor almeriense Paco Rivas y en el que colaboraban grandes figuras del panorama nacional como Jorge Pardo, Antonio Serrano, Javier Colina y Eva Durán, entre otros.

Por su parte, Sonia Berenguel es una bailaora ya veterana a pesar de su juventud. Ahora regresa a las tablas con mucha ilusión. "Llevo 30 años dedicada al baile. No he hecho otra cosa en este tiempo que bailar y dar clases", apunta. Ahora regresa con nuevo espectáculo después de un tiempo sin bailar y lo hace con ilusión.

Berenguel cuenta en su grupo con el veterano artista El Potito. Además también cuenta con la colaboración del cantaor Agustín Fernández.