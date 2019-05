El cantautor almeriense JJ Fuentes presenta su nuevo disco titulado ‘Cuestión de honor’

El cantautor almeriense JJ Fuentes presentó el pasado viernes en la sede de la comercializadora eléctrica Ecoeq su nuevo disco, Cuestión de honor. Tras la presentación del director financiero y de administración de la empresa, Andrés Cañabate, el joven artista charló durante más de una hora con los presentes y acabó tocando varios de sus temas incluidos en el disco como Hija de la Alpujarra, “que debería ser un himno de la provincia de Almería”, resaltó el anfitrión, además de atreverse a presentar algún tema nuevo a los presentes.

Durante la rueda de prensa JJ Fuentes relató sus primeros pasos en la música y cómo lo marcó especialmente la música de Los Secretos y Antonio Vega, el cantante de Nacha Pop en sus inicios. “Justo hace diez años, el 12 de mayo de 2009, recuerdo esa fecha porque coincidió que me prestó una guitarra mi tío y al bajar a cenar, me enteré de su fallecimiento. No se me olvidará nunca. Las casualidades de la vida”, afirmó. Para el cantante almeriense, conocido por su imagen rockera y letras intimistas, el líder del mítico grupo de los ochenta significó una inspiración, “al igual que José Ignacio Lapido, Tom Petty o Bruce Springsteen”.

De este nuevo disco, que contiene diez canciones, dijo sentirse muy satisfecho y a la vez agradecido “a mis productores, Antonio Vicente y Adrián Contreras”. Sobre el futuro más próximo anunció que “daré varios conciertos por la provincia de Almería y fuera de ella”, matizó el artista almeriense.