La cantautora Loli Muñoz cierra su año triunfal con un concierto en Tabernas

El 15 de diciembre a las siete de la tarde, el Teatro Municipal de Tabernas acoge un concierto de la cantante Loli Muñoz. La artista junto a sus músicos Tete, Porlán, César, Chema y Diego de Haro, harán todo lo posible porque el publico viva la música con intensidad. “Como cantautora, hago música pop, y mis letras cuentan como siento la vida, desde el amor hasta los problemas que más nos preocupan, todo lo que pasa a mi alrededor se vuelve canción, e intento darle una salida positiva cantándolo”, comenta Muñoz.

“En enero hace un año que mi disco Ven a mí salió a la luz, grabado en Marbella, Madrid y Miami y cuyo productor musical es Jesús Yanes, el cuál ha trabajado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Mónica Naranjo, Rosa López, Rocío Jurado, etc . Estrenamos concierto en mi pueblo, Tabernas, con un público entregado que nos hizo vivir momentos muy especiales” rememora Loli Muñoz

“Es diciembre y casi estamos en la cuenta atrás, y quiero terminarlo en el mismo sitio donde empezamos y ojalá con la misma gente, e invitamos a que vengan a todos los que quieran hacerlo porque para mí será un placer cantar para todos y cada uno de los que asistan”.

Loli Muñoz también quiere hacer balance de este interesante 2019. “Haciendo balance de todo lo que me ha aportado la música diría que en primer lugar ha sido una terapia y una medicina, aunque con altibajos en mi salud, me llena de alegría poder vivirla y cantar mis sentimientos a la gente, compartir mis letras y eso es lo que he hecho durante este tiempo”.

“Me quedo con los momentos vividos en las asociaciones donde me han invitado a cantar, la emoción y el corazón de la gente. La medalla de Oro que me puso el presidente de la Asociación contra el Cáncer de Almería al lado de mi corazón, con la gala y la canción de Late por tí, que compartí para la Asociación Verdiblanca de Almería, que cantamos todos los cantantes colaborando en la celebración de sus cuarenta años ayudando a la integración, ahí ha quedado ese disco solidario con la canción que aporté, Necesita de tí, junto con las demás en el proyecto Capaces de mover el mundo”.

“En las jornadas pro-salud mental conocí gente maravillosa como Carmen o Alejandro, donde pude ver como mucha gente que vive al lado nuestra tiene dificultades para hacer su vida normal y cada día es un reto para vivir, al igual que con FAAM, es admirable el trabajo que hacen todas estas asociaciones”, sostiene.

“Realmente ha sido un año donde mis canciones han volado, mi vídeoclip “ Ven a mí “ ha superado las doscientas mil reproducciones, y quizás ha sido eso lo que haya hecho que saliera en Antena tres en el programa de la Ruleta, hablando y cantando la canción”, apunta. “Estoy muy agradecida a toda la gente que escucha mi música, a los de fuera y a los de casa. Aún recuerdo con tanto calor humano en la plaza de mi pueblo, leyendo el pregón de las fiestas, a todo mi Ejército Vestido , como yo les llamo, y que están ahí siempre que los necesito. Así que os espero en mi concierto porque los milagros existen y hay que vivirlos. Gracias”, concluye la artista.