La cantautora Maren protagonizó el nuevo ‘secret show’ de Cooltural Go!

Desde que arrancara la nueva edición de Cooltural Go!, un ciclo de actividades adaptadas a la situación sanitaria, han sido más de treinta propuestas celebradas en distintas líneas de acción. Por un lado, los conciertos habituales en el Recinto, pero también con algunos en el Mesón Gitano, a lo que se suma convocatorias de Cooltural Comedy, la Ruta Gastromusical y, también, los ‘Secret Show’, que anoche protagonizó Maren en el Cerro de San Cristóbal, y ‘Cooltural Kids’, actividades para los más pequeños que tendrá el jueves, 26 de agosto, a las 20:30 horas y en el Parque del Mar de El Toyo la primera de sus convocatorias, puesto que habrá más en otros emplazamientos a partir del mes de septiembre. Todo ello coordinado y organizado, como es habitual, por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y Crash Music.

Dr. Sapo presenta en Las Aventuras de Sam un espectáculo musical dirigido a familias, basado en el audio-cuento “Las Aventuras de Sam”, que cuenta las aventuras de un simpático ratón que escapa de su caja de cartón en busca de una estrella. Una propuesta que combina a la perfección la música y los cuentos, invitando a los niños y niñas a pasar un rato divertido cantando de forma interactiva, potenciando su desarrollo, y fomentando valores de amistad, compañerismo y amor por la naturaleza.

Secret Show es el formato de Cooltural por el que los asistentes no conocen hasta apenas 24 horas antes dónde se va a celebrar el concierto en la ciudad y en el que hasta que el artista no aparece en escena, no sabe de quién va a ser el concierto. Anoche el lugar elegido fue el Cerro de San Cristóbal, incorporado como espacio escénico este verano tras su reciente remodelación, y la artista fue la joven Maren.

Maren nació en Bilbao en noviembre de 2002. La joven cantautora transmite valores que todos queremos para las nuevas generaciones: el gusto por el arte, los textos cuidados y llenos de aliento, pasión por la música y el cine y una playlist en su móvil donde no faltan The Beatles, Arctic Monkeys, Jane Birkin, Françoise Hardy...

En marzo de 2018 publicó su primer EP, Alguien sin vergüenza, producido por John Caballés en su estudio 48 Volts en Barcelona, compuesto de cinco temas en los que mezcla inglés, castellano y euskera. En 2021 presentó su primer disco, Margaritas y Lavanda, en el que se centró su repertorio de anoche. La fuerza de los mensajes de sus canciones, y su creatividad han hecho de Maren una artista que brilla con luz propia y que supone un soplo de aire fresco en la escena indie actual.

En su propuesta musical, juega a la vez con la sutileza, las metáforas y lo estrambótico, pero sin disfraces y siendo ella misma. ‘La estación espacial de Teruel’ o ‘Te invito a mi piscina para matarte’ son algunas de las canciones que ya han conseguido cautivar al público y que ayer interpretó justo antes del bis final, ‘Katalintxu lora ederra’.

Antes, rompería el hielo, con ese momento en el que el público y la artista comienzan a conocerse y coger confianza, con Sunset, Margarette, Cualquier cosa que digan o Debería ser normal. Maren y Almería conectaron bien, más allá de la idoneidad de temas como Un sitio que tenga sol, pasando con normalidad de un idioma a otro con la sucesión de Bitartean, Escaleras o Heroes Never Die. Un concierto que forma parte ya de la bella y nutrida lista de ‘Secret Show’ de Cooltural.