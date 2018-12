‘Mock, Mock’ se erige como el gran triunfador en el Festival Cinejoven

La octava edición del Festival de Cine y Televisión Cinejoven, celebrada en el Teatro Apolo de la capital almeriense, llegó a su fin con una gala de clausura que corrió a cargo de Pol Andreu. En ella, se entregó el Premio ASFAAN a la Asociación Andaluz de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), por “su trayectoria en la lucha por la igualdad y en reconocimiento a la necesaria labor que realiza para visibilizar a las profesionales del sector audiovisual andaluz”, tal y como recalcó Loles Peña, presidenta de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) y, a su vez, directora de Cinejoven.

Durante el acto, el público pudo transportarse a la Nochevieja, poniendo un cierre acorde al espíritu navideño que ha invadido la octava edición. Ataviado con una capa española, Pol Andreu incluso invitó a los asistentes a tomarse doce gominolas, que sustituían a las tradicionales uvas, tras escuchar a los premiados en las secciones competitivas propuestas por Cinejoven este año.

En concreto, en la de ‘Zona Pitching’, novedad este año, fue el proyecto del cortometraje Los ojos de Érebo (de la productora granadina Fourminds) el que fue galardonado con los 1.000 euros, que irán destinados a financiar su rodaje. Por otro lado, en el ‘72HRS’, el Premio del Público, dotado con 500 euros, recayó en ‘Clac Clac Clac’, mientras que el jurado otorgó los laureles a la producción ‘Mock, Mock’, cuyo equipo podrá beneficiarse de un curso de formación gratuito en la Escuela de Arte de Granada.

Previamente a la gala, a lo largo del día transcurrió, como es usual en el Festival, las conversaciones con los invitados. La primera de ellas fue con Adelfa Calvo, galardonada este año con un Goya a mejor actriz de reparto con la película El autor. Durante la charla con los asistentes y el presentador Pepe Roma expuso, al igual que otros compañeros de su profesión en las conversaciones previas, el tema del habla andaluz, diciendo que “los andaluces siempre tenemos la barrera de hablar en castellano”. A la camarera de la serie El secreto de puente viejo, de la que “nunca tuve la sensación de saberse un texto”, le da mucho coraje que la gente se meta con series diarias como ‘Arrayán’ y las menosprecie porque son “un máster”.

Calvo se encuentra ahora mismo en uno de sus mejores momentos. Y no es para menos, porque ha cumplido uno de sus sueños, “trabajar en mi tierra, Andalucía”. El Goya obtenido, que fue “muy emocionante pero no me lo esperaba” no ha sido más que el principio de una serie consecutiva de galardones cosechados en este tiempo. Si de una cosa está orgullosa es de “ser valiente porque hay que mostrar el cuerpo con 20 kilos de más, con 50 años”. La actriz, que cuando se siente más ella es en el teatro, tiene una única ambición, “vivir de mi trabajo y ser una maravillosa actriz secundaria hasta que me canse”.

Pepe Roma se despidió de la octava edición conversando con una persona muy natural y que habla de todo lo audiovisual sin tapujos, Pol Turrents. El director de fotografía recordó que le dijeron que se callara cuando era de los únicos en España que conocía de la especialidad en fotografía digital porque “antes había un proteccionismo por el trabajo que me parece horroroso”.

Sus principios en el mundo audiovisual vinieron de la ayuda de “la gente de mi barrio, hoy varios de ellos reconocidos profesionales”. En el punto de la formación es donde se mostró más crítico, puesto que para él existen dos problemas, uno de ellos “el punto clasista que me ofende bastante” y otro que “todas las escuelas de cine tienen una casa editorial propia”.

Una cosa que le gusta siempre es “trabajar con referencias y tener el mismo idioma que el director”. Turrents lo tiene claro, “si quieres hacer ficción, coge la cámara y rueda. Mientras cuentas historias, lo importante no es el cómo sino el qué·, por eso reconoce que “si entras en la escuela con amigos locos que tienen ganas de hacer cine, tendrás la mejor historia de cine”.

En la Sección Competitiva ‘72HRS’, el premio al mejor Cortometraje, dotado con un Curso de formación en la Escuela de Arte de Granada, fue para Mock, Mock. El premio a la mejor dirección, dotado con un Curso de Verano en la Escuela de Cine de Barcelona (ECIB), fue también para Mock, Mock.

El premio al mejor Guión, dotado con una Suscripción de un año al Sindicato de Guionistas Alma, fue para Clac Clac Clac. El premio a la mejor Producción, dotado con un Curso intensivo 4k en la Escuela de Cine de Málaga, fue para El bosque de tus sueños.

El premio a la mejor Dirección de Fotografía, dotado con un Curso de Verano en la Escuela de Cine de Barcelona (ECIB), fue para Mock, Mock y el premio a la mejor Interpretación, dotado con un Curso de Verano en la Escuela de Cine de Barcelona (ECIB), fue para Mock, Mock. El premio al mejor Sonido, dotado de una Matrícula Máster online de Sonido en la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE, fue para Jaque mate, mientras que el Premio AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales) por la Igualdad, fue para Clac Clac Clac. El Premio del Público, dotado con 500 euros, fue para Clac Clac Clac.