El productor Peter Beale, artífice de 'Star Wars', recibirá el Premio Bayra de Honor del Festival de Vera

El productor británico Peter Beale, impulsor de algunos de los títulos más importantes de la historia del cine –la saga de Star Wars, Alien, el octavo pasajero o El hombre elefante- recibirá el Premio Bayra de Honor del Festival de Cine en Corto ‘Ciudad de Vera’, que entregará por primera vez este galardón honorífico.

El certamen cinematográfico del levante almeriense reconoce así la trayectoria de cinco décadas del británico, considerado como el principal impulsor de la producción cinematográfica británica como máximo responsable de los estudios de 20th Century Fox y EMI en Londres durante la década de los 70 y principios de los 80. Peter Beale recibirá el Premio Bayra de Honor durante la Gala de Inauguración de la segunda edición del Festival de Vera, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo en el auditorio ‘Ciudad de Vera’. El productor inaugura el palmarés de esta distinción honorífica, que se entregará en cada edición para reconocer las carreras de los profesionales del séptimo arte de cualquier ámbito de actividad. Durante su estancia en el Festival, Peter Beale será el miembro del jurado del concurso de cortometrajes de la Sección Oficial, y además protagonizará una mesa redonda abierta al público en general. Reconocido como uno de los grandes revitalizadores de la industria cinematográfica británica, la trayectoria de Peter Beale arrancó en 1962 y se ha prolongado durante 57 años, periodo en el que ha trabajado con muchos directores ganadores de premios de la Academia de Hollywood y autores aclamados por la crítica: David Lean, Fred Zinnemann, Ridley Scott, George Cukor, Charles Crichton, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, Richard Donner, Ronnie Neame, Gene Wilder, Mel Brooks, George Lucas, Irvin Kershner y Mel Frank, entre otros. Peter Beale, (1943, Eton, Buckinghamshire, Reino Unido), comenzó su carrera en la industria cinematográfica como tercer asistente de dirección, trabajando en muchas de las películas británicas icónicas de los años 60 y 70, como Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), Asesinato a bordo (George Pollock, 1964), The Golden Head (Richard Thorpe, James Hill, 1964), One Way Pendulum (Peter Yates, 1965), Te espera la muerte, querida (Silvio Narizzano, 1965), The Uncle (Desmond Davis, 1965), Doctor Zhivago (David Lean, 1965), Guapa, intrépida y espía (Leslie H. Martinson, 1967), El baile de los vampiros (Roman Polanski, 1967), El mago (Guy Green, 1968) y La mansión de los crímenes (Peter Duffell, 1971). Trabajar en películas británicas con talento británico y comenzar desde abajo permitió a Peter obtener conocimientos prácticos de la logística de hacer películas y lo llevó a adentrarse en la producción, labor que inicia con Las aventuras de Gerard (Jerzy Skolimowski, 1970). Entre 1973 y 1978 ocupó el puesto de director general de producción de 20th Century Fox en Londres. En esos cinco años Beale contribuyó a que películas como The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975), La profecía (John Moore, 1976), La guerra de las galaxias (George Lucas, 1977), Julia (Fred Zinnemann, 1977), Alien, el octavo pasajero (Ridley Scott, 1979) y El imperio contraataca (Irvin Kershner, 1980) se hicieran en el Reino Unido. Baile fue una figura clave en el desarrollo de las primeras películas de Star Wars: el productor de 20th Century Fox Alan Ladd Jr. apostó por el proyecto después de que Peter Baile le dijera que podía resolver los inmensos desafíos que planteaba la historia. Planificar y presupuestar un proyecto tan difícil fue un factor decisivo para hacer posible la película en un momento en que la industria cinematográfica británica estaba en rápido declive. Los enormes obstáculos de producción del guion, la selección del equipo de filmación, el desarrollo técnico de los droides y el delicado proceso de obtención de permisos de trabajo para un elenco estadounidense desconocido se convirtieron en la responsabilidad de Baile. Tras su paso por 20th Century Fox, se convirtió en el director ejecutivo de EMI, donde supervisó la producción de películas como El hombre elefante (David Lynch, 1980) y The Jazz Singer (Richard Fleischer, 1980). Después de mudarse a California en 1982, Peter Beale fue designado presidente de Showscan, un revolucionario proceso cinematográfico utilizado por primera vez en ferias mundiales y simuladores de parques temáticos. Luego se convirtió en el Presidente de Illusion Inc., donde dirigió un equipo de ingenieros que fue pionero en ofrecer la experiencia de la realidad virtual al público. A mediados de los años ochenta, cofundó la sede de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) en Los Ángeles (EE UU) y fue el primer presidente de la institución, desde donde extendió el alcance internacional y la influencia de la excelencia cinematográfica británica. El gobierno del Reino Unido lo declaró la institución cultural británica más importante fuera del Reino Unido. Como autor, ha escrito y dirigido varios documentales y películas corporativas, así como tres novelas y numerosos cuentos. Recientemente, Peter Beale ha liderado iniciativas ecológicas internacionales para el medio ambiente, la calidad del aire, el ahorro de energía y la conservación del agua. Las productoras JaGDreams y Antonio Kasado, junto la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vera que dirige Isabel de Haro, organizarán esta segunda edición del 29 de marzo al 5 de abril de 2019. El certamen convoca tres concursos con premios: una Sección Oficial de Cortometrajes, el concurso Corto en 48 horas y, como novedad de esta segunda edición, una competición de guiones cinematográficos. El certamen tiene como objetivo que durante siete días, la ciudad de Vera respire cine. Por ello, el certamen reforzará su apuesta por impulsar la participación masiva de los centros educativos, los diferentes sectores sociales y los comercios de la localidad. Así, la programación incluirá una serie de encuentros con profesionales del mundo del cine, bandas sonoras, dirección, actores, guionistas y productores, dirigidos al público en general. Asimismo, los centros de educación de Vera serán nuevamente protagonistas de la edición de 2019 y albergarán charlas y masterclass impartidas por profesionales del sector con el objetivo de acercar a los alumnos los oficios del sector audiovisual y cinematográfico. Además, las calles de Vera acogerán diferentes actividades relacionadas con el mundo del cine.