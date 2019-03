La compañía Los Blandengues representa el sabado 'Ser más hombre, una cuestión musical' en la EMMA

El cartel puede intimidar a algunos hombres y mujeres, igual eso explica que la obra sea tan necesaria en época de transformaciones sociales. No se habla de rechazo a la masculinidad, sino al machismo. Ser más hombre, una cuestión musical, es un proyecto teatral de la compañía Los Blandengues que invita a reflexionar sobre el constructo de la masculinidad .

“Hay muchos hombres que se están preguntando si su felicidad depende de su género, si están a gusto con el hombre que son y nosotros lo que hacemos es plantear muchas preguntas de forma divertida y liberadora”, explica el actor Javi Parra que junto a Javi Faba representará la obra el próximo sábado 9 de marzo a las 20:30 horas en la Sala EMMA, coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer.

Temas como la amistad masculina, la empatía, la agresividad, el futbol, la expresión de los sentimientos, el afecto, la relación con las mujeres y los cuidados del hogar, son cuestionados a través de la música. “La música es un gran transmisor de ideas que a veces pueden parecer muy inocentes pero que no lo son”, apunta, Javi Faba.

El Fary, Nino Bravo, Alejandro Sanz o Los Planetas, suenan en esta original propuesta que cuenta con la dirección de Alberto Cortés y Elena H. Villalba como ayudante de dirección.

“El feminismo es la desaparición de los géneros. Hay que crear un género nuevo con lo mejor de cada uno y vivirlo sin fronteras”, asegura Javi Parra. Dos hombres jóvenes, actores, hablan de esa masculinidad que daña a la mujer y que perjudica también al hombre en el conjunto de la sociedad del progreso. No todo es interpretación, las ideas que subyacen en el texto de esta obra contienen una visión personal de los actores. “El entretenimiento, no es inocuo, siempre lleva un mensaje, y hemos querido plantear nuestras preguntas desde ese lugar. Pero más allá de todo eso, el objetivo es que la gente se vaya revuelta, si artísticamente la propuesta no les llega pero se van dándole vueltas a la cabeza, para nosotros será un éxito”, explica Javi Faba.

La obra evoluciona, nuevos movimientos sociales se posicionan como fórmulas para combatir la desigualdad de género y dentro de ese mar revuelto emerge esta obra en un panorama social que les obliga a permanecer en un proceso de creación abierto en cuanto a matices y nuevos argumentos.

Javi Faba y Javi Parra son dos artistas multifacéticos con amplísima experiencia en la artesanía escénica. El primero en improvisación, narración oral y docencia, y el segundo en teatro musical y de humor y como actor y director de numerosas compañías andaluzas. Lo único que les quedaba por hacer en el mundo del teatro independiente granadino era un karaoke escénico.

