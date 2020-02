Cinco comparsas, cinco murgas y dos parodias se clasifican para la final del concurso del Carnaval de Almería

El concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería ya tiene sus finalistas después de celebrar en los últimos diez días cinco sesiones de cuartos de final y otras de semifinales en el Teatro Apolo. La cita será el sábado, 15 de febrero, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y a partir de las 19.00 horas. Cinco comparsas, cinco murgas y dos parodias son los grupos que optarán a los distintos premios, que superan los 21.000 euros de dotación total, en un certamen organizado por la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital, FEMACA, en colaboración con el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

En la modalidad de comparsas se han clasificado ‘La maldita comparsa’, de Granada; ‘La torre de los naufragios’, de Benalmádena; y ‘La Revuelta’, ‘Noche de Gala’ y ‘Los Guardasueños’, de Almería. Las dos parodias presentadas a concurso han pasado a la final, ambas de Almería. ‘Este año damos el cante’ y ‘En pleno Carnaval’.

Por último, en la modalidad de murgas o chirigotas los clasificados pertenecen a cuatro municipios de la provincia y al grupo ‘Este año la llevamos cruda’, de Torrevieja. Los de Almería son ‘Este año los SuperAmos’, de Berja; ‘Felicidades princesa’, de Gádor; ‘Los que siempre recogen el premio’, de La Mojonera; y ‘Por mucho que me guste no me duran los empastes’, de Roquetas de Mar.

Los grupos que han quedado fuera en comparsas son ‘Los Últimos’ (Granada, 131 puntos), ‘Los Esenciales’ (Martos, 124,67 puntos) y ‘La princesa del tiempo’ (Jaén, 115,67 puntos). En murgas, los grupos no clasificados son ‘Los que vinieron de fuera y se quedaron de piedra’ (Almería, 127,67 puntos), ‘Los Enrollaos’ (Guadix, 127 puntos), ‘A las influencers nos la pela lo que pienser’ (Caravaca de la Cruz, 122 puntos), ‘Los troleros’ (Caravaca de la Cruz, 118 puntos) y ‘Esta chirigota engancha’ (Almería, 116 puntos).

Las entradas para la final tendrán un precio de diez euros y se pondrán a la venta a lo largo de la semana, una vez que se dé a conocer el resultado del sorteo, en www.almeriaculturaentradas.es.

Anoche se celebró el último pase de semifinales. En murgas, ‘Este año los superamos’ (Berja) volvió a provocar la risas del público, ‘Los que siempre recogen el premio’ (La Mojonera) sorprendieron con un pasodoble a uno de sus componentes tras problemas de salud el pasado, ‘Felicidades princesa’ (Gádor) sacó su lado reivindicativo reclamando la vuelta de las agrupaciones de los pueblos al concurso y ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes’ (Roquetas de Mar) repartió a diestro y siniestro risas por doquier, con su tipo pugilístico.

En comparsas, ‘La princesa del tiempo’ (Jaén) no brilló tanto como en el pase de cuartos, mientras que ‘Los guardasueños’ (Almería) y ‘La Revuelta’ (Almería) dieron un importante paso adelante en un crecimiento que no parece tocar techo. En cuanto a la parodia, ‘En Pleno Carnaval’ (Almería) volvió a llevar su propuesta en clave de política municipal, esta vez al estadio, donde no faltó Turki, protagonista de muchas de las letras de este Carnaval.