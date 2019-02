Seis comparsas, ocho murgas y tres parodias pasan a las semifinales del concurso de Carnaval de Almería

Las semifinales del concurso de Carnaval de Almería contará con 17 agrupaciones. Tras la celebración los días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero en el Teatro Apolo de los cuartos de final, el jurado dio a conocer en la noche del pasado miercoles, las formaciones que estarán en esas semifinales.

En la modalidad de comparsas estarán en la semifinal La comparsa ¿, Comparsa La Divina Comparsa, Comparsa Pedro, Comparsa Los Indomables, comparsa Los tramposos y comparsa El Renacido.

En la modalidad de murgas, pasan a semifinales la murga Los que salen por los pelos, la murga Las Buenas Compañías, la murga Estamos en oferta, la murga Dos iguales para hoy, la murga Esto no me cuadra, la murga No nos perdemos ni una, la murga La Chirisorpresa y la murga Toy Tieso.

En la modalidad de parodias, pasan la parodia Camina o Revienta, la parodia Este año no me toquéis las bolas y la parodia Escuela de Baile Antonia la Coja. No se han clasificado la murga El tiempo entre posturas y la murga Coro Rociero Nuestra Señora de la Peineta Torcía.

Y con la quinta sesión se finalizó la fase de cuartos de final del concurso de carnaval. Ambiente muy animado en el Teatro Apolo. La fiesta comenzó con la Murga “Toy tieso” que fue el año pasado primer premio en esta modalidad. Procedentes de Roquetas de la Asociación de Carnaval El Folitre, actuaron con un tipo muy original de play móvil. En los pasodobles trataron los problemas que puede tener un niño tras la separación de sus padres y en otro sobre la enfermedad del Alzheimer. Una buena Murga, con clase, estilo y divertida, se les nota las muchas tablas y como sacarle todo al tipo, muy aplaudida por el público asistente.

A continuación le tocó el turno a la Parodia ‘Escuela de baile Antonia la coja” que fue la sorpresa de la noche. Fue sencillamente explosiva en gracia y salero desde el principio hasta el final. Compuesta solo de mujeres, no pararon de hacer reír al público, y la gracia y simpatía desbordaban y le hacían compartirla con el público. En esta modalidad tan difícil, las mujeres los bordaron durante la ejecución de todo el repertorio, muy buena Parodia y perfectamente ejecutada.

Y para cerrar la noche y la sesión de cuartos, intervino la Comparsa “El renacido “segundo premio en comparsas el año pasado, que sorprendió muy gratamente con un disfraz muy conseguido y elaborado. Esta comparsa sigue en su línea de ofrecer una gran potencia de voces y un repertorio variado, básicamente reflejado en el protagonista de la película bajo un repertorio repleto de argumento. En los pasodobles hicieron una encendida defensa de España.