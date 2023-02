El compositor y pianista Albert Marquès ofrece esta noche un concierto en Clasijazz

Clasijazz acoge hoy un concierto muy especial a las 21 horas. Se trata de Albert Marquès (Barcelona, 1986), uno de los pianistas y compositores españoles más importantes de Nueva York. Marquès actúa por primera vez en Almería y lo hace acompañado de Antonio González. Juntos harán un recorrido por la obra de Marquès durante los últimos 15 años e interpretarán algunas de las composiciones que ha escrito mientras ha residido en Barcelona, París y Nueva York.

El sonido de Marquès es enérgico, urbano, contemporáneo, ecléctico y comprometido. La mayoría de piezas serán de los dos últimos discos de Albert Marquès titulados Live In The South Bronx y Freedom First.

En Live In The South Bronx Marquès recorre con su trío de jazz contemporáneo piezas que mezclan sonidos mediterráneos y latinos.

Freedom First se trata del primer disco de la historia grabado con un artista en el corredor de la muerte y se enmarca en una campaña por los derechos humanos y el derecho a un juicio justo para Keith LaMar.

Un canto a la libertad que recorre las duras realidades de la población negra en EE.UU. Este proyecto ha contado con una tremenda campaña de comunicación y artículos a nivel internacional que incluyen artículos en el New York Times o NPR.

Sin duda, los amantes a la buena música tienen esta noche una cita en Clasijazz para disfrutar de un excelente pianista. No hay que perderse un concierto que hará historia en Almería.