El concierto de la Banda de la Unión Musical Roquetas pone en marcha el programa ‘A pie de calle’

La Banda de Música de la Unión Musical Roquetas de Mar ofreció el sábado en el Anfiteatro de Roquetas de Mar su tradicional concierto en el marco de la programación de verano A Pie de Calle, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Desde su fundación, la Banda de Música de la Unión Musical lleva a cabo una importante labor educativa y de difusión musical y cultural en el municipio, donde participa en multitud de conciertos y actividades diversas. La formación está integrada en la actualidad por más 45 miembros, formados en su mayoría en el seno de la propia Asociación.

El repertorio del concierto transportó a los asistentes a diferentes lugares alrededor del mundo, acercando a la diversidad cultural a través del lenguaje universal: la música. Dirigidos magistralmente por su director titular Manuel Horcas contó con la narración de Ana María Tijeras que hizo de maestra de ceremonias. Un viaje de la mano de los sonidos sensuales caribeños y los ritmos africanos más atrevidos, pasando por el exotismo de Egipto hasta la más tradicional música europea.

El programa del concierto estuvo formado por las siguientes obras: Las Arenas (Pasodoble de Manuel Morales), Italienische Lustpiel Ouverture (Ted Hug-gens), English Folk Song n.º 1 Seventeen come Sunday (Ralph Vaughan Williams), Os Pássaros de Brasil (Kees Vlak), In the Mystic Land of Egypt (Albert Ketèlbey) con la voz solista de Carla López, African Symphony (Van McCoy) y La vuelta al mundo en 80 días (Otto Martin Schwarz). El público disfrutó mucho con este gran concierto.