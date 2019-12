El concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería 2020 ya tiene el calendario de cuartos de final

La sede de la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA) y de la Federación de Agrupaciones Carnavalescas de Almeria (FEALCA), recibió anoche el sorteo de la Fase de Selección de Cuartos, en la que participaron un total de 24 agrupaciones de carnaval para el Concurso del 2020. “En esta edición se ha batido el récord histórico de grupos participantes, no solo por el numero, sino por el gran número de grupos venidos de otras provincias, que pone en valor el alto grado de aceptación que va teniendo el Carnaval Almeriense en todos sus aspectos”, explica su presidente, Nicolás Castillo.

La Fase de Cuartos se realizará a partir del viernes 31 de enero a las 21.30 horas en el Teatro Apolo, hasta el martes 4 de febrero, la Fase de semifinales también se realizará en el Teatro Apolo, con el mismo horario, desde el viernes 7 a 9 de febrero, y la Fase Final y desde las 19.00 horas en el Auditorio Maestro Padilla.

Los grupos participantes en esta Fase de selección de Cuartos son siete de Almería capital, y uno de Berja, Roquetas de Mar, Gádor, La Mojonera y Serón, un total de doce. De fuera de Almería y provincia vendrán otros doce grupos de Málaga, Caravaca de la Cruz, Guadix, Torrevieja, Granada, Jaén y Málaga. El precio de las entradas en la Fase de Cuartos y Semifinales será de 5 euros y en la Fase Final en el Auditorio Maestro Padilla de 10 euros.

Además del certamen, ya se conocen novedades de cara a 2020, como el desfile de formaciones carnavaleras del Levante y Poniente, el domingo, 16 de febrero, haciendo partícipe a los grupos de la provincia. Habrá fiesta para los más pequeños con hinchables y atracciones, concurso infantil, concurso de diosa de Carnaval y actuaciones el sábado 22 de febrero en el Mirador de la Rambla. La cabalgata y fiesta de la sobrasada será el 23 de febrero, con trayecto por el Paseo, Obispo Orberá y la Rambla, para terminar en el Anfiteatro, y el Entierro de la Sardina será el 1 de marzo, transcurriendo por el Paseo y terminando, por primera vez en muchos años, en la Plaza Vieja.

Nicolás Castillo asegura que “quedan todavía muchas sorpresas por desvelar para una programación que será amplísima” y anticipa “un éxito de personas disfrazadas como no se ha visto nunca”, sin olvidar “un agradecimiento explícito tanto al concejal de Cultura como al alcalde, por el apoyo que brindan en la organización del Carnaval de Almería”.

Orden de actuación

El viernes, 31 de enero a las 21:30 horas actuarán la Murga Esta chirigota engancha (Almería), la comparsa La maldita comparsa (Granada), la murga Los que siempre recogen el premio (La Mojonera) y la comparsa Los últimos (Granada). El sábado, 1 de febrero a las 21:30 horas actuarán la murga A las influencers nos la pela lo que pienses (Caravaca de la Cruz), la comparsa La princesa del tiempo (Jaén), la Murga Los Troleros (Caravaca de la Cruz), la Murga Los que te dan el viaje (Torremolinos), la comparsa Los esenciales (Jaén) y la murga A todo trapo (Málaga).

El domingo, 2 de febrero a las 19 horas actuarán la murga Los enrollaos (Guadix-Granada), la Comparsa La torre de los naufragios (Benalmádena), la Murga Pedro Paniagua (Rincón de la Victoria), la Murga Comando cubito (Serón), la Comparsa La Revuelta (Almería) y la murga Este año la llevamos cruda (Torrevieja). El lunes, 3 de febrero a las 21:30 horas actuarán la murga Este año los SuperAmos (Berja), la parodia Este año damos el cante (Almería), la Murga Felicidades princesa (Gádor) y la comparsa Noche de Gala (Almería).

Finalmente, el 4 de febrero a las 21:30 horas actuarán la Murga Los que vinieron de fuera y se quedaron de piedra (Almería), la Parodia En pleno carnaval (Almería), la Murga Por mucho que me gaste no me duran los empastes (Roquetas de Mar) y la Comparsa Los Guardasueños (Almería).