El rock desértico y castizo de Leone tomará mañana el Apolo presentando nuevo disco

Rock con denominación de origen propia. Después de que la zarzuela del Teatro Lírico Andaluz retomara la pasada semana los espectáculos en espacios escénicos municipales en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, mañana viernes, 16 de octubre, ocurrirá lo propio con el Teatro Apolo, y el concierto de la banda medio almeriense y medio madrileña Leone, nombre en clara referencia al director de cine que elevó a mito a Almería como plató natural. Lo harán a las 20:30 horas, presentando su segundo larga duración, titulado Canciones de Amor y Odio vol. 1, en el marco de la programación de Otoño del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería que, además, refrenda así su apoyo a los creadores almerienses.

Con mucho de tino y algo de guasa, Leone se autodefine como una banda de rock, con influencias del bolero, la copla, el surf, el western, la canción mediterránea y, en general, la música en español, como también ‘reivindican’ “el bar español y el plato redondo”.

Leone son Jesus Canet (guitarra y voces, Motel 3), Juan Pérez Marina (guitarra, Corcobado, Cartografía del Ruido), Manuel Cahuchola (bajo y voces, Paul Collins, Ventura Dúo) y Jesús Alonso (batería, Corcobado, Les Rauchen Verboten). Después de una buena colección de EP’s y el LP ‘La Vida No Vale Nada’, llega su nuevo larga duración, ‘Canciones de Amor y Odio vol. 1’ es su nuevo trabajo, lanzado a través del también almeriense sello discográfico Clifford Records. Por cierto, aseguran que el volumen 2 también lo tienen listo. Ha sido grabado y mezclado por David Baldo, en Estudios Manuela y masterizado en Estudios Kadifornia.

Las entradas, que se venden teniendo en cuenta la limitación de aforo pertinente, se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriaculturaentradas.es y también lo estarán en la propia taquilla del Apolo desde dos horas antes del comienzo del concierto. Tienen un precio único de 12 euros.

Entre las normas de seguridad e higiene, se recuerda acudir con antelación y que el uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios escénicos y recintos abiertos. Se aconseja mantener la distancia de seguridad interpersonal indicada por las autoridades sanitarias y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la organización. El aforo de los espacios y recintos será susceptible de sufrir modificaciones obedeciendo las instrucciones dictadas por las Autoridades Sanitarias.

Siete años de trayectoria

Leone se formó a finales del 2013 para dar salida a unas demos grabadas en casa. En 2014 se estrenan en directo, y en el verano se lanzan al ruedo para grabar su primera referencia, un EP de 4 canciones en formato vinilo y digital (‘Leone EP’). El disco se graba en Estudio La Reserva, con David Acero a los mandos, y con Jesús Rodriguez Chinchilla (Hazte Lapón) al bajo y David Talbaila (Ornamento y Delito) a la batería, quienes serán sustituido más adelante.

Realizan conciertos con gran éxito de público en varias salas de Madrid (El Juglar, El Sol, Café La Palma, Sirocco), actúan en el Aniversario de Monasterio de Cultura, en Toledo, así como en Noise Off Festival (acústicos en streaming), y consiguen el respaldo, aún sin publicar el disco, de periodistas como Diego Manrique o programas como Capitán demo, de Rne 3, o Can Tuyus (conducido por Miqui Puig).

Entre sus referencias musicales, destacan a Dick Dale, Joe Meek, Morricone, Raphael, Gabinete Caligari, Roberto Carlos, Lole y Manuel, The Shadows, Olga Guillot, la rumba catalana, Triana, Rafael Farina, Trashmen, Holly Golightly, Gary Usher, Manolo Caracol, Bo Diddley, Santo and Johnny, Tornadoes, The Kinks…