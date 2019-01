Loli Muñoz presenta hoy su disco ‘Ven a mí’ en el Teatro de Tabernas

Hoy, viernes 18 de enero, a las 21:30 horas, el Teatro Municipal de Tabernas acogerá el estreno del primer disco de Loli Muñoz, una cantante y compositora tabernense que ha conseguido formar parte de la Escuela Internacional de Artistas de Jesús Yanes. El álbum Ven a mí se presenta “cargado de grandes canciones, reivindicando el sonido pop con textos profundos y muy bien elaborados”, según indica la autora.

Loli Muñoz cantará sobre el escenario acompañada por cinco grandes músicos como son Diego de Haro, César Gutiérrez, Tete Aguilera, Chema Alonso y Juan Alberto Porlan. Las entradas ya están a la venta en el Ayuntamiento de Tabernas y se podrán comprar el día del concierto una hora antes en el Teatro Municipal de la localidad con un precio de 5 euros.

Desde Tabernas hasta Miami, así fue el viaje de Loli Muñoz para conseguir su sueño y formar parte del elenco de artistas de Jesús Yanes Enternainment. El conocido productor musical y director artístico ha trabajado con grandes figuras de la canción como Paco de Lucía, Mónica Naranjo, Rocío Jurado, Chayanne, David Bisbal o Alejandro Sanz.

Loli Muñoz se estrena con la canción ‘Ven a mí’ que da título a su álbum. El disco ha sido grabado en los estudios de Jesús Yanes en Madrid, Marbella y Miami. “Es el momento de que le ponga banda sonora a nuestras vidas”, ha afirmado el productor.

Durante su trayectoria Loli Muñoz ganó en 2006 un certamen de cantautores en Almería, ha formado parte de un grupo de rock, un grupo de folclore, un coro rociero y además ha actuado en solitario en galas benéficas. “Nunca cobré por actuar. Mi vida cambió cuando conocí a Jesús Yanes y me apunté en su academia de canto. Pero una enfermedad grave me tuvo apartada durante un tiempo de mi sueño. Ahora solo deseo que mis canciones hagan sentir a la gente con un mensaje positivo que a mí me ha ayudado tanto”, explica la cantante.

Loli Muñoz lleva mucho tiempo ensayando las canciones de este concierto, un sueño hecho realidad. Presenta su disco esta noche en su tierra, junto a sus familiares y amigos. Sin duda, será una noche para el recuerdo y sobre todo una noche cargada de emociones.