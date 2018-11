El documental 'Belgrado underground' llega hoy hasta La Guajira

La Guajira acoge hoy viernes a las 21 horas la proyección del documental Belgrado Underground de Muriel Buzarra. En 1990 Danilo Milosev era vigilante nocturno, tenía una familia y vivía en un país que pronto entraría en la Unión Europea. En 1991 ese país se desintegraba, su sueldo de vigilante se desplomaba a la par que su matrimonio y él dibujaba su primer cómic. Como muchos otros creadores serbios de aquella década, tenía poco a lo que aspirar y nada que perder. Eran tiempos en los que en la Serbia oficial triunfaban el nacionalismo y el turbofolk, mientras aquéllos que no se identificaban con esos discursos creaban una escena aparte en un país internacionalmente apartado.

Danilo y otros 20 creadores y agitadores son los protagonistas del documental "(In the quest for) Belgrado Underground", un recorrido por la efervescente escena cultural alternativa de la capital serbia en los 90 y lo que quedó de ella, "una fotografía de un momento histórico", como lo define el almeriense Muriel Buzarra, director del filme.