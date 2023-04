091 encabeza el cartel de Candil Rock que se celebra el 24 de junio en Huércal de Almería

Candil Rock es uno de los festivales del género con más solera de la provincia y, como tal, cada una de sus ediciones es celebrada por una importante legión de seguidores que ya tienen fecha y protagonistas para la edición de este año, que tendrá lugar en los aparcamientos del Teatro Multiusos el próximo sábado, 24 de junio, a partir de las 21 horas.

La edición de 2023 estará comandada por los granadinos 091, auténticos referentes del rock sobrio y de letras cuidadas, el puro rhythm and blues de Tito Ramírez y, como gran sorpresa, el concierto de la Banda Sinfónica de Huércal de Almería con el que se conmemorará el aniversario de Candil Rock con un concierto de versiones rockeras populares.

091 se forma en Granada en 1982. En mayo de 1996, la formación se subía por segunda noche consecutiva al escenario de Maracena para ofrecer lo que sería su último concierto. O, al menos, esa era la intención tal y como quedó reflejado posteriormente en el título del trabajo en directo que se editó de aquellas grabaciones. Por el camino dejaron siete discos de estudio. En 2016, José Ignacio Lapido y Víctor Lapido a las guitarras, Tacho González a la batería, Jacinto Ríos al bajo y José Antonio García a la voz, y después con Raúl Bernal en los teclados, deciden realizar una ‘Maniobra de Resurrección’.

En los conciertos de Tito Ramírez se puede escuchar un enérgico repertorio de Rhythm and Blues, Rock and Roll, Soul, Mambo, Boogaloo, Cha Cha Cha. Algo así como una mezcla entre James Brown y Pérez Prado. Su trayectoria comenzó de manera sorpresiva en 2016. Después del lanzamiento de misteriosas grabaciones, Discos Antifaz, anunció una única actuación del enigmático artista en Madrid. Con las entradas agotadas, y para sorpresa de todos, comprueban “in situ” que el enmascarado Tito Ramírez no es una vieja gloria, sino un artista actual, con un repertorio propio y un show apabullante,