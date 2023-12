Los escenarios de cine de la provincia llenan el calendario de Down Almería

Asalsido, tierra de cine es el título que da vida este año al Calendario Solidario 2024 de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido. De esta forma, la entidad sin ánimo de lucro pretende reivindicar que así como el cine es seña de identidad de la provincia, escenario de míticas películas tanto nacionales como internacionales, e incluso: cortometrajes, spots publicitarios o videoclips; las personas con síndrome de Down forman parte de la identidad de la sociedad en general.

Por ello, este año se ha querido mostrar que, “las personas con síndrome de Down forman parte de nuestra sociedad, una que requiere de una inclusión real en todos sus ámbitos”, afirma Isabel Parras, presidenta de Asalsido.

Si incluir a Almería entre los principales escenarios de Europa para la industria cinematográfica fue un reto logrado con hechos “desde Asalsido luchamos a diario con hechos también por conseguir la inclusión real de las personas con síndrome de Down”, puntualiza Francisco Navarro, gerente de la entidad.

Así, más de una docena de personas con síndrome de Down se han caracterizado y trasladado a diferentes escenarios de la provincia para protagonizar escenas de películas y series como La muerte tenía un precio, Marco Antonio y Cleopatra, Indiana Jones y la Última Cruzada, Wonder Woman, El Bueno, el feo y el Malo, Juego de Tronos, Lawrence de Arabia, Conan el Bárbaro, Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, Reina de Espadas, Bodas de Sangre y 800 Balas.

Un calendario que no habría sido posible sin el apoyo incondicional “de nuestros patrocinadores: Eurosol, CASI, Crash Music, Laboratorio Pedro Echeverría, MACOFI Informática y McDonald’s a quienes no podemos sino reiterar nuestro agradecimiento, no solo con este calendario sino a lo largo de todo el año”, afirma Lola Rodríguez, directora técnica de Asalsido.

Cabe destacar que ha colaborado también cediendo el espacio de sus instalaciones, así como parte del atrezo, el parque temático Oasys MiniHollywood. Del mismo modo, han sido escenario espacios como La Alcazaba de Almería, el monumento a las víctimas del campo de concentración de Mauthausen en Las Almadrabillas, las inmediaciones de La Plaza Vieja y de la Iglesia Convento de Las Claras.

El calendario se encuentra a la venta por 5 euros en la sede de Asalsido, con cuya recaudación se pretende impulsar distintos programas de inclusión. Además, tanto protagonistas del calendario como otros usuarios de la Asociación, se trasladaban hasta el Centro Comercial Torrecárdenas, desde donde “una vez más nos han mostrado su apoyo y solidaridad al cedernos su espacio para poder instalarnos y realizar la venta directa de nuestro calendario”, apostilla Patricia Gilabert, preparadora laboral en Asalsido.