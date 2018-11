Unos 30 establecimientos participan en el VI Festival 'Tapas de película'

La XVII edición del Festival Internacional de Cine de Almería presentó ayer los 30 bocados que protagonizan el VI Festival de Tapas de Película impulsado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL). La Diputación de Almería albergó la puesta de largo de esta original iniciativa que aúna cine, turismo y gastronomía y que está apoyada por la institución municipal y provincial.

La sexta edición de esta iniciativa se celebrará del 15 al 25 de noviembre y tiene como singularidad que la mayoría de los participantes han basado sus creaciones en alguna de las más de 500 películas que se han rodado en la provincia a lo largo de su historia cinematográfica.

Este Festival sirve para destacar el vínculo que existe entre el cine y la gastronomía

El concejal responsable del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, agradeció a ASHAL y a sus asociados "la labor que realizan para ofrecer un servicio de calidad" y ha asegurado que, en la antesala del año de la capitalidad gastronómica, "llega el momento no solo de serlo sino también de demostrar por qué nuestra cocina y nuestras tapas son las mejores". Del mismo modo, destacó que "cine y gastronomía son dos de nuestros pilares de cara al exterior", aplaudiendo además el trabajo que viene haciendo Diputación y Ayuntamiento "para recuperar una industria del cine que ha vuelto a situarnos en el mapa, lo que supone hoteles y establecimientos llenos y una gran actividad económica".

En la misma línea, el diputado de Antonio J. Rodríguez, subrayó el gran valor añadido que le aporta esta iniciativa al Festival. "Cuando preguntamos a la gente qué experiencias has tenido en el paso del Festival, los que son del mundo del cine, se entusiasman con la programación y con las actividades y siempre reconocen tener un hueco para disfrutar de nuestros bares y restaurantes. Los que no lo son, sin duda se quedan directamente con la gastronomía. Es un referente y revulsivo en nuestra provincia y que fomentamos en la Diputación desde todos los ámbitos. Un escaparate tan importante como FICAL no podía quedar al margen y esta propuesta gastronómica es el complemento perfecto al Festival".

Por último, el presidente de ASHAL, Diego García, subrayó la importancia de la colaboración público-privada para seguir organizando un evento como éste. "Si hay algo que ha caracterizado la organización de este Festival ha sido el contar con el apoyo de todos y cada uno de los participantes, colaboradores y patrocinadores para llegar a convertirlo en una realidad. Es nuestro homenaje y nuestro apoyo para el Festival Internacional de Cine de Almería con el que queremos dejar patente el vínculo entre la gastronomía y el cine en Almería, donde la llegada de los cineastas provocó una autentica revolución en lo económico, social y, por supuesto, en la hostelería almeriense".

Los 30 establecimientos que participan son: Taberna Nuevo Torreluz, Portocarrero, Cervecería Alcázar, Restaurante La Encina, Taberna Nuestra Tierra, La Bodeguilla Marqués de Heredia, Taberna El Portón de la Bahía, Bodega Las Botas, Café Plaza Central, Kiosko La Hormiguita, El Rincón de Basi, De Par en Par, La Consentida, Restaurante Capitol y Capitol Centro, Café Barea, El Rincón de Basi, La Maltería, Taberna Doña Lola, Kiosko DÓrigen, La Junta Gastrobar, La Plazuela, Tigre Ciego Bar, Jovellanos 16, Restaurante Aljaima, Bella Ciao, Vintage 54 Vegan, Restaurante Casco Antiguo, Scondite Bar y Cayetana.

La fidelidad de los clientes será recompensada con la entrega de una taza de la capitalidad española de la gastronomía una vez el cliente consiga rellenar su cartilla - folleto con los sellos de 6 establecimientos diferentes.

También se sortearan varios tratamientos spa por gentileza de Balneario San Nicolás. Se hará una votación popular para seleccionar las tapas más valoradas en las categorías que se han denominado: sol de oro, sol de plata y sol de bronce.

Todos los establecimientos de hostelería participantes en el VI Festival Tapas de Película dispondrán de folletos-cartilla para que sus clientes puedan votar a la mejor tapa de película en las categorías de oro, plata y bronce. Así mismo, se hará una distribución masiva en comercios, mercados y zonas frecuentadas por estudiantes universitarios.