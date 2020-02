La exposición 'Carteles para un Gallo Pedro' llega hasta la EMMA

Se ha convertido en una tradición. El proyecto ‘Plano Inclusivo – Gallo Pedro’ que desarrolla la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, en convenio con el Ayuntamiento de Almería, incluye numerosas actividades para la normalización e inclusión de la discapacidad a través de iniciativas relacionadas con el cine y lo audiovisual, pero también se abre a otros campos de la sociedad como el de la formación y las artes, como el que se realiza con la exposición ‘Carteles para un Gallo Pedro’.

Se trata de una muestra gráfica cinematográfica en torno a las películas presentadas a la sexta edición del concurso nacional de cortometrajes sobre discapacidad ‘Gallo Pedro’, formada por las obras de hasta 41 alumnos y alumnas de las asignaturas de Proyectos y Fundamentos de Gráfica Publicitaria y de Teoría de la Publicidad y el Marketing de la Escuela de Arte de Almería. Se podrá visitar en la sala de exposiciones de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería hasta el próximo 19 de marzo.

El alumnado ha visitado la muestra acompañado por el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y la profesora Eva Cano. Un recorrido en el que no faltaron los sanos nervios que da ver tu trabajo expuesto y un importante aprendizaje en el que llevar a la práctica los conocimientos teóricos; además, reforzando el mensaje de la inclusión, pero desde un punto de vista integrador, positivo y normalizado.

El presidente de Verdiblanca reconoce estar “muy satisfecho por el resultado que hemos obtenido de este trabajo que nos parece excepcional. Lo es porque hay un mensaje que envuelve este proyecto como el de la normalización, el de la inclusión. Después de ver la exposición uno termina sabiendo que no hay dramatismo, no hay un exceso de utilización de la discapacidad, y eso es porque se ha conseguido el objetivo de ver un trabajo artístico sobre cortometrajes de discapacidad en los que no prima la discapacidad, sino el aspecto artístico, la trama y el guion de la película”.

Por su parte, Paola Laynez afirma que “estamos ilusionados con esta exposición dentro del convenio que tenemos el Ayuntamiento y Verdiblanca, con el que ponemos en valor a las personas con capacidades diferentes. Estamos muy orgullosos de los trabajos y lo que hemos realizado con todos los cortometrajes presentados, talleres, charlas en los colegios. Es el colofón a un convenio que se va a mantener en 2020, que ya está en los presupuestos”.

La profesora Eva Cano, indica que “ha sido un proyecto muy interesante por la metodología. Primero Verdiblanca impartió una charla, recibimos los cortos, los proyectamos en clase y se hizo el reparto entre el alumnado. Es interesante por lo que supone la concienciación, la sensibilidad a la situación de estas personas. La actividad es buena porque había que traducir el corto a la imagen de un cartel. Los alumnos son de primer curso pero a pesar de su poca experiencia ha sido muy motivador porque era un reto interesante. Los alumnos aprenden poco a poco pero les pongo buena nota”.

‘Gallo Pedro’ es un concurso nacional de cortometrajes organizado, por sexto año consecutivo, por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, dentro de su programa audiovisual ‘Plano Inclusivo’, en convenio con el Ayuntamiento de Almería, dedicado a obras audiovisuales creadas en torno a la inclusión de la diversidad funcional, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a la población sobre las personas con habilidades y capacidades diferentes.

Esta iniciativa expositiva viene precedida, además, con una oferta divulgativa dinámica y multidisciplinar, con talleres, master class, mesas redondas, proyecciones y videofórums en centros educativos, usando una de las herramientas más sociales: el cine. En total, han sido más de 1.500 personas las que de una manera u otra han participado en las actividades desarrolladas.