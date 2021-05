La exposición de históricas ‘Eléctricas’ en el Museo de la Guitarra se prorroga hasta el día 23

Joyas y símbolos de las seis cuerdas amplificadas, que han usado nombres propios tan incontestables como Agnus Young de AC/DC, Brian May de Queen, David Gilmour de Pink Floyd, Noel Gallagher de Oasis, Eric Clapton, George Harrison de The Beatles, Van Halen, Bono y The Edge de U2, Joe Satriani, Mark Knopler o Richie Sambora. La increíble colección de guitarras que se muestran en el Museo ‘Antonio de Torres’ desde finales del mes de diciembre prorroga su estancia hasta el próximo 23 de mayo, dada la gran acogida que sigue recibiendo por parte de los almerienses y aprovechando la apertura de la movilidad entre provincias.

Así se decidió desde el Área de Promoción de la Ciudad que, además, celebró recientemente una visita guiada a cargo de su comisario y su coleccionista, Carlos González y Ricky de SteelEdge Guitars, respectivamente. Son un total de 22 históricas guitarras las que protagonizan la muestra, muchas de ellas, además, firmadas por sus protagonistas.

“Es sin duda una de las exposiciones dedicadas a las guitarras eléctricas más importantes que se han realizado en España, con el mérito especial de ser obra de un apasionado almeriense. Guitarras de culto, que han sido tocadas por grandes músicos y cuyos sonidos están presentes en las grabaciones más emblemáticas del siglo XX, esas que todos, al menos los de las generaciones anteriores a la generación Z, hemos escuchado tantas veces”, apuntó Carlos Sánchez el día de la inauguración.

Ricky de SteelEdge Guitars vuelve a agradecer al Área de Promoción “la posibilidad de exhibir parte de mi colección y espero que los almerienses y turistas la disfruten tanto como yo lo he hecho para reunirlas”.