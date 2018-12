La Casa Azul y Fuel Fandango forman parte del cartel del Festival Plastic

Vuelve el eclecticismo, vuelve la vanguardia, vuelve Plastic. El festival almeriense de pequeño formato pensado para disfrutar de la mejor música en directo en un entorno cuidado al mínimo detalle durante toda una jornada se prepara para encarar su tercera edición, la cual tendrá lugar el sábado 27 de abril en el Recinto de Conciertos de El Ejido.

Tras dos ediciones de éxito rotundo, la primera congregó a 500 asistentes, la segunda a 1.300 y se espera que la tercera alcance los 3.000, son muchas las expectativas depositadas en Plastic. Sin embargo, con la producción de Tack Gang no cabe duda de que el festival volverá a hacer gala de un carácter diferenciador tanto a través de su cuidada propuesta visual como a través de su sugerente programación musical.

Durante las 12 horas ininterrumpidas a lo largo de las cuales se extenderá el evento el público podrá disfrutar de 6 directos y varias sesiones de DJs con un line-up capaz de abarcar desde el rock a la electrónica pasando por el pop, el soul o el flamenco.

Así, Plastic contará en su III Edición con La Casa Azul, bubblegum, sunshine pop, europop, no hay estilo que Guille Milkyway no pueda dominar y someter a su efervescencia; Fuel Fandango: fusión y vanguardia en su más genuina acepción es lo que crea esta neocantaora andaluza; Catz ‘N Dogz: el festival abre las puertas a la electrónica con el que es uno de los dúos más destacados de la escena house actual.

Amatria: Joni presentará su último álbum Algarabía una fiesta melancólica de letras descaradas, historias contadas y bailes desclasados; Aurora & The Betrayers: mensajes profundos, inconformismo, metamorfosis, búsqueda sonora, así definen Tune Out The Noise el último largo de esta banda; Undo: DJ y productor además de una de las máximas figuras de la industria electrónica nacional; Loudly: grupo de cabecera de Plastic dueño de uno de los directos más elegantes y contundentes del momento; Pheromone Blue: trío madrileño que en el último par de años ha conseguido cambiar por completo el concepto de live electrónico; y Unknowk, Toño, Juanpopp y Lo.Li.Ta DJs, todos ellos figuras claves de la escena nocturna nacional. La venta de entradas va a buen ritmo.