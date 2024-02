Nueve formaciones se clasifican para la final del concurso de Carnaval de Almería

El concurso de agrupaciones del Carnaval de Almería ya tiene finalistas. Tras la celebración, el domingo, de la tercera de las semifinales, el jurado dio a conocer su veredicto que determina que las dos parodias en liza, Los del tic toc y Este año somos un misterio, hayan hecho méritos para repetir pase en la final. Lo mismo ocurre con las tres comparsas presentadas, la marbellí Los refugiados y las almerienses El lugar más rico del mundo y La tripulación del Señor Iluso.

La categoría más disputada fue la de murgas, puesto que de las ocho presentadas solo la mitad podían pasar a la final con cuatro puestos. Finalmente, serán ¡Ni chirigota, ni chirigoto!, de Águilas, y la roquetera Me tienes frito y las almerienses Contri más larga mejor y 1º D Calle. Las no clasificadas para el jurado fueron la murga de los Bisbales Vamos de paseo (66,33 puntos), ¡Vaya Pollo! de Serón (62,33 puntos), Pelillos a la mar del histórico carnavalero comparsista Pepe Chiquero (57 puntos) y Los que buscan pareja de Torrevieja (54 puntos). Además, el jurado también otorgó los accésit de 200 euros que complementan los premios de este año, que ascienden a 21.000 euros en total de todas las categorías. El premio a mejor popurrí recaía en la murga de La Chanca 1º D Calle, el mejor vestuario para la asociación ‘El Taratachín’ de Roquetas de Mar con la murga Me tienes frito y la mejor escenografía para comparsa La tripulación del Señor Iluso.

La final está prevista para el sábado, 17 de febrero, a partir de las 21 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles, 14 de febrero en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la siguiente página web https://almeriaculturaentradas.es/.

En la sesión se elegirá también a la Diosa del Carnaval y se entregarán Indalos de Oro a José Antonio Cortés Santiago y Enrique Górriz. Todo ello formando parte de las actividades coordinadas y organizadas por la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA) con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

En cuanto a la tercera sesión de las semifinales, abrieron, como viene siendo la tónica, dos formaciones infantiles. Primero la murga Stoy Carnaval, con una puesta en escena muy divertida, y la murga, aunque por cantidad más adecuado sería decir coro, The Rainbow Big Band, que también brilló por méritos propios.

La competición la abrió la murga de los Bisbales a la que se ha sumado en los últimos tiempos Jesús Luque. Vamos de paseo dejó un pasodoble especialmente reivindicativo dirigido a grupos de la provincia que han participado en concursos de fuera pero que no se han inscrito al de Almería. Antes del descanso también actuó la parodia Este año somos un misterio, con tipos a los Scooby Doo y con el famoso carnavalero Curro en sus filas.

Tras el descanso, Pepe Chiquero volvió a las tablas con un grupo de voces que oscilaba entre los 60 y 80 años con el nombre de Pelillos a la mar. La comparsa La tripulación del Señor Iluso demostró en el Auditorio muchas de las fortalezas que les han proclamado tercer puesto en el competitivo concurso de Málaga. La sesión la cerró 1º D Calle.