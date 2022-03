La fotógrafa Marina del Mar ‘desnuda’ a la jet-set en ‘Cocktail’ que llega a la UAL

La autora confirma el fondo de las obras expuestas. “Es como un retrato de la jet-set, que vive en un mundo paralelo donde aparentemente es feliz y que no tiene en cuenta que hay otros mundos”.

Fuentes subrayó que “la sensibilidad de Marina como fotoperiodista va más allá de plasmar una imagen, no hace falta que haya redacción porque con la foto se sabe todo”. En su presentación de la exposición ha escrito que “a finales del siglo XX, lejos aun de las imposiciones de las redes sociales, nos anticipa con mirada crítica el sesgo artificial de quienes ofrecen solo apariencia a través de gestos ampulosos y felicidad histriónica”, textualmente.

Un reportaje en Marbella dio lugar a la serie de fotos

El origen de la exposición “es un encargo que me hace del diario El Mundo para su dominical, en Marbella”, relata Marina del Mar. “Fui a retratarla entera y en todos sus ámbitos, pero cuando llegué a Puerto Banús y me encontré lo que allí se cocía, aquel ambiente de lujo, de dinero, de frivolidad…, me surgió el tema, y durante diez días fue a todas las fiestas que pude; de vuelta en Madrid, publicado el trabajo en la prensa, empecé a recorrer también las fiestas madrileñas”, apunta.