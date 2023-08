La muestra fotográfica ‘Diálogos’, de Cristóbal Carretero se expondrá en Cuevas

Cristóbal Carretero Cassinello será el próximo protagonista de la agenda cultural del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. El martes 5 de septiembre a las 12:30 horas inaugurará una exposición individual de fotografía bajo el título Diálogos en la Sala de la Tercia del Castillo del Marqués de los Vélez.

Diálogos son historias aparentemente inconexas, encuentros espontáneos, formas, colores, texturas caprichosas, que juegan, hablan y se entrelazan, mostrando una visión nueva y plástica de la ciudad de Almería. Una muestra que podrá verse del 5 al 30 de septiembre en Cuevas del Almanzora.

Cristóbal Carretero Cassinello. Ferrol (La Coruña). 1976. Almeriense de adopción, profesor de economía, fotógrafo y diseñador gráfico. Diplomado en Ciencias Empresariales por la UAL y Graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la UMH. Fotógrafo de formación autodidacta desde el año 2017.

Recientemente su obra ha estado expuesta en el Centro Andaluz de Fotografía dentro de la exposición Colección Siquier. Su trabajo fotográfico Al borde de lo real fue emitido en La 2 de TVE en el programa La aventura del Saber y publicada una exposición de su obra Diálogos en el periódico El País en Julio de 2021. En el año 2020 es seleccionado como finalista en Descubrimientos PHOTOESPAÑA 2020.

Sus fotografías han sido expuestas en diferentes países del mundo destacando centros internacionales de fotografía como Culture Lab LIC at Plaxall Gallery en Nueva York en septiembre de 2022; Los Ángeles Center of Photography en Los Ángeles en 2021; New York Art Center en Nueva York en 2020 y el Centro Portugués de la Fotografía en Oporto en 2018.

Asimismo ha sido premiado de en diferentes concursos de fotografía entre los que destacan en 2021: Lensculture Art Photography Awards 2022, Lensculture Home 21 Awards 2021 (USA), Creative Photo Awards 2021 | Siena Awards. (IT), Moscow International Photography Awards. MIFA. 2021. (RU), Chromatic Awards 2021 (USA) y en 2020: Lensculture Street Photography Awards 2020 (USA), Lensculture Critic’s Choice 2020 (USA) y Lensculture Journeys Awards 2020 (USA).

Durante su trayectoria como fotógrafo fue galardonado en el prestigioso concurso Magnum Photography Awards 2017 (USA) de la Agencia Magnum Photos, ha publicado en ediciones online de las revistas: Vogue (Italia), National Geographic (USA), Musee Magazine (USA), y Street Photography Magazine (USA).