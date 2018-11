Tres horas sonando las mejores canciones de rock en Roquetas

Más de tres horas de música rock se vivieron el sábado en Roquetas de Mar. El espectáculo 'History of rock' desgranó grandes éxitos de rock de los últimos 50 años. Sobre el escenario una escenografía original, con una banda fantástica de músicos y unos cantantes que hicieron las delicias del público con sus voces.

Sin duda, fue una noche intensa de buena música. Aunque este espectáculo ya pasó hace un tiempo por Roquetas, en esta ocasión, ofrecía algunos cambios y también entre los cantantes hubo caras nuevas como el caso como de Inés Vera Ortiz que puso al público en pie en varias ocasiones.

Las tres horas de música se pasaron volando dada la calidad del espectáculo

Las voces de Kenny Leckremo, Thomas Vikström y Algar Aorman junto a Inés Vera Ortiz junto con una gran puesta en escena llevaron al público a un extenso repertorio de canciones muy conocidas y que en muchos casos, el público se puso de pie para vivirlas con más intensidad, porque invitaban a bailar.

El espectáculo arrancó con canciones que fueron muy populares en los años 50, con cada uno de los cantantes haciendo un tema. Comenzó con un popurrí para seguir con Satisfation de Rolling Stones, Have You Ever Seen the Rain del grupo de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival y Let it be de Los Beatles.

Luego continuaron con Smoke on the water de Deep Purple y More than A Feeling de Boston y Sultans of Swing de Dire Straits. Para cerrar la primera parte del concierto hicieron Twist and shout de Los Beatles y Go your own way de Fleetwood Mac. Para la segunda parte había grandes temas reservados para el disfrute del público después de más de hora y media ya de concierto.

Por eso, comenzaron con Purple Rain, uno de los grandes temas de Prince, para continuar con Nothing Else Matters de Metallica y Don't Cry de Guns N'Roses. La noche continuaba con un gran tema de Aerosmith como era Cryin.

Los cuatro artistas derrocharon mucha energía sobre el escenario en cada una de sus actuaciones. En otros casos llegaron a formar duetos y también hubo momentos con los cuatro cantantes sobre el escenario. También sonaron temas como Don't you Forget About me de Simple Minds y With or Without You de U2.

La parte final de concierto fue apoteósica con otros temas muy conocidos como The Show Must Go On de Queen; The Final Countdown de Europe, y Highway to Hell de AC/DC con el que acabaron un concierto de tres horas. Mejor final no se podía esperar de un espectáculo muy recomendable para la familia porque se respiró rock en este Auditorio que acogió unas 1.000 personas.

El público salió cerca de la una de la madrugada del Teatro Auditorio con caras muy felices. En este caso, el plantel de artistas fue de lo mejor que se ha visto por Roquetas, ya que vivieron con intensidad una noche auténtica de rock.