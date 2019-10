La inclusión suena al compás de la música con el concierto ‘Capaces de mover el mundo’

Una tarde para celebrar que todos juntos somos siempre más fuertes y podemos superar todas las barreras. El Auditorio Municipal Maestro Padilla recibió ayer el concierto del proyecto ‘Capaces de mover el mundo’, con el que la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha querido, a través de la música, concienciar sobre la necesidad de sumar esfuerzos para romper limitaciones humanas a causa de la diversidad funcional.

Una iniciativa que ha contado con la colaboración altruista de diez artistas almerienses, en un trabajo producido por los hermanos Julio y César Pírez, y que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, además del patrocinio de Fundación Michelín y Obra Social La Caixa. Ese trabajo coral, además del concierto, se ha hecho realidad en un disco del que se han editado 2.000 copias y que se puede conseguir en la propia asociación, que este año conmemora su 40 aniversario.

La gala se inició con la voz flamenca y profunda de Ezequiel Pasamontes ‘Zarrita’, uno de los artistas que no ha dudado en apoyar la causa. Tras su actuación, con dos temas el bolero ‘Soñar Contigo’ y ‘Mediterráneo’, canción incluida en el disco, fue el turno de las intervenciones institucionales.

El alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, felicitó a Verdiblanca por sus 40 años y señaló que “Almería es un poco mejor gracias a la labor de asociaciones como Verdiblanca. Y no sólo se ha convertido en una ayuda, sino también en un ejemplo para otras asociaciones, porque fueron pioneros en hacer que lo que era considerado una excentricidad sea una normalidad. Ser alcalde me ha permitido conocer la inmensa red de solidaridad que tenemos en nuestra tierra y que hacen una labor más allá de lo que puede hacer cualquier administración”.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, recordó que “se han hecho muchas cosas en estos 40 años, pero todavía quedan mucho por hacer para las personas con distintas capacidades. Que haya bonos de taxi en condiciones ventajosas, que los alumnos puedan matricularse en la Escuela de Arte, en el Conservatorio de Música, que haya bonificaciones en la Escuela de Idiomas como ocurre con otros colectivos… Reforzar la implicación de toda la sociedad, partidos políticos y ciudadanos de a pie”.

La diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, recordó que “Verdiblanca es como la música, es vida, emoción y nos hace sentir alegría de ver los resultados de su trabajo. Una labor por la que Diputación le concederá la Medalla Social en el Día de la Provincia, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en Alcóntar”. Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, deseó a Verdiblanca “que cumpla muchos años más y que sigamos consiguiendo objetivos juntos, puesto que sus objetivos son los de toda la sociedad, conseguir una plena igualdad. Decir Verdiblanca es decir Almería”.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet indicó que “el lema de esta iniciativa lo dice todo, somos ‘Capaces de mover el mundo’ con pequeños gestos. Y este proyecto permite visibilizar para concienciar y concienciar para poder cambiar aquellas cosas que son mejorables y que ya estamos empezando a conseguir desde la comisión de discapacidad de la Junta de Andalucía”. Por último, el ministro de Cultura, José Guirao, puso a Verdiblanca “como ejemplo para toda la sociedad civil, porque desde su fundación, en 1979, nos ha hecho mejores personas y hemos entendido las necesidades de las personas con distintas capacidades y que todos tenemos que poner de nuestra parte para conseguirlo”.

Un concierto lleno de emociones

La voz negra de Diego Cruz, concejal de Cultura, sirvió para que la música volviera al escenario, con dos temas legendarios, ‘Agradecido’ (incluida en el disco), de Rosendo Mercado, y el conocido ‘Stand by me’. Tras él fue el turno de Sensi Falán que interpretó ‘Sirenas en el Cable Inglés’, ‘Si estás aquí’ (también en el disco) y ‘Un mundo en un mar’, ofreciendo su cálida voz y guitarra. El concierto continuó con la divertida y reivindicativa interpretación de El Ciego del Rapper, artista con discapacidad visual que cantó su tema ‘Siempre lo mismo’, Toñi Falán, que brilló especialmente con su versión del tema de Concha Buika, ‘No habrá nadie en el mundo’, y con Loli Muñoz y su ‘Necesita de ti’.

Para cerrar el evento con energía desbordada, Casino desplegó todo su rock and roll estiloso con varios de los temas que componen su último trabajo, ‘Mentiras Maquilladas’. No faltó un paseo por el patio de butacas de todos los músicos, que contagiaron a todos los asistentes. El colofón final vendría con la actuación de todos los artistas del proyecto presentes (no pudieron asistir por causas de fuerza mayor La Causa Swing, Sete y Los Supersónicos, La Milonga Flamenca y María Gil) interpetando el tema ‘Late por ti’, himno de ‘Capaces de mover el mundo’, contando además con la colaboración de un coro muy especial, usuarios del centro ocupacional Juan Goytisolo.