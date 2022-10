La indisoluble unión entre el cine y la provincia protagoniza la imagen corporativa de FICAL 2022

Nieves Fernández Blanco. Productora de programas RTVE. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comienzo mi trayectoria profesional como guionista de animación en la empresa de Claudio Biern compaginándolo con la coordinación de redacción de programas juveniles en Televisión Española. Posteriormente entró en el equipo de producción del área de cine de Canal Plus participando en los festivales de San Sebastián, Venecia, Berlín y Cannes. En el año 2000, entró en la plantilla de Televisión Española donde he desarrollado tareas de subdirectora y producción de programas de entretenimiento y del Festival de Cine de San Sebastián.

Los cortometrajes seleccionados

Los cortometrajes seleccionados son ‘Enero del 66’ de Jaime García Parra, ‘La explosión’ de José San Miguel y Juanma Vargas, ‘Reinas’ de Guillermo Fernández, ‘Cosas de niños’ de Bernabé Rico, ‘Cristiano’ de Adán Pichardo, ‘Crudo’ de Rafael Martínez Calle, ‘36’ de Ana Lambarri, ‘Flores para Concha’ de Mabel Lozano, ‘Intentando’ de Juan Manuel Montilla, ‘Memory short’ de Nerea Barros, ‘On your behalf’ de Ana García Rico, ‘Psicario’ de Daniel Padró, ‘Sauerdogs’ de Guillermo de Oliveira, ‘Suelta’ de Javier Pereira, ‘Work it class!’ de Pol Diggler, ‘Amanece la noche más larga’ de Lorena Ares Lago y Carlos Fernández de Vigo, ‘Les larmes de la Seine’ (varios directores), ‘Ourse’ de Nicolas Birkenstock, ‘Hot Summer’ de Simon Dupuis, ‘Tonser’ de Mads Koudal, ‘Dad’s Sneakers’ de Olha Zhurba, ‘Kadillak de Manaferra’ de Suela Bako, ‘5 mail 92’ de Mattel Corinne, ‘Como suenan las búrbujas’ de Melina Andrea Dulci, ‘Estrellas del desierto’ de Katherina Harder Sacre, ‘La herencia’ de Camilo Escobar, ‘We are here’ de Doménica Castro, ‘He’s Dead Now’ de Tarek El Sherbeny, ‘Datsun’ de Mark Albiston, ‘Liberation’ de Milad Maleki y ‘A dream of water’.