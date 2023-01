El invierno cultural de Roquetas de Mar reúne música, teatro y literatura

El cineclub Roquetas tiene dos citas en el mes de enero. El 18 de enero se proyecta la película The Father de Kristina Grozeva y Petar Valchanov. El 25 de enero se proyecta El despertar de las hormigas de Antonella Sudasassi. Ambas películas se proyectan a las 20:30 horas en la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar.

El día 30 de enero, a las 19 horas en la Escuela Municipal de Música de Roquetas se celebra Música por la Paz, concierto con motivo del Día de la Paz y la no Violencia a cargo de los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música. El 31 de enero a las 11 horas en la Escuela Municipal de Música se presenta la novela fantástica Lagon a cargo de su autora Mary Nelux.

El 27 de enero a las 19:30 horas en el Castillo de Santa Ana se presenta el libro La paz no nace cuando la guerra termina de Francisco Manuel López López y José Manuel Alarcón Martínez. El 28 de enero, el Teatro Auditorio acoge la representación de Las suplicantes con María Garralón, David Gutiérrez, Carolina Rocha, Rubén Lanchazo, Cándido Gómez, Laura Moreira, Nuria Cuadrado, Maite Vallecillo, Eduardo Cervera y Javier Herrera.

Luz Casal llega el 25 de marzo con la gira ‘Solo esta noche’

El mes de marzo arranca con la actuación de la Film Symphony Orchestra que ofrecerán el concierto Kripton, héroes y superhéroes. El 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer con un concierto a cargo de los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. El lunes, 20 de marzo, tendrá lugar el concierto didáctico El mago nono y la Escuela de Magia Musical a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro.

El 25 de marzo, Luz Casal llega al Teatro Auditorio con el concierto presentación de su última gira Solo esta noche. Del 27 al 30 de marzo se celebraran las distintas audiciones en la Escuela Municipal de Música, donde participan los alumnos de la propia Escuela.

El 2 de marzo, la compañía La Carpa Teatro representa la obra Súper raritos, mientras que el 5 de marzo, los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro pondrán en escena la obra Ático con vistas al Tanatorio. El 18 de marzo, los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro representan Quédate conmigo.

El 11 de marzo, Mago Yunke presenta su nuevo espectáculo Origen en el Teatro Auditorio. El 9 de marzo en la Escuela de Música se presenta la reedición de la novela La aparecida de Diego Reche.

El 4 de marzo, Café con Letras contará con Juan Antonio Núñez, autor de la novela Azul Klein en la Biblioteca de Aguadulce. El 10 de marzo, tendrá lugar la tertulia literaria sobre la novela Como el Chile verde con su autora Ana Fuentes. Será en la Biblioteca de Roquetas de Mar. El 24 de marzo Café con letras en la Biblioteca de Aguadulce contará con María José López Carmona, autora de la novela Santa Ana.

El ciclo de conferencias IV Encuentro con la historia celebrara tres charlas. El 29 de marzo, a las 18 horas, José María Verdejo Lucas hablará sobre Ejército, política y sociedad en el reina de Alfonso XII.

El 30 de marzo, Pepe Sedano hablará sobre Segunda Guerra Mundial y ponencia del libro Bajo la sombra de cuatro bandera, Francisco Mas Pérez, un virgitano en la tormenta. El 31 de marzo, Francisco Jesús Martín Milán hablara sobre Guerra Civil y ponencia del libro Me verás cruzar el Ebro. Nicolás López (1917-2020). Todas las conferencias serán en el Castillo de Santa Ana.

De enero a marzo se podrá ver en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, la exposición de pintura y escultura Galgos, una pasión de José Antonio García Amezcua. La muestra combina pintura y escultura teniendo como tema principal el Galgo.

Por su elegancia, esta raza no escapó al interés de los clásicos. Y así, pueden verse galgos en lienzos de Tiziano, Velázquez o Goya. Los galgos son animales muy atléticos y potentes, como Amezcua ha subrayado y muestra elocuentemente en su obra.

Según ha contado ya, su interés por ellos se presentó al ver a una familia gitana con sus galgos en el campo. Aquella estampa generó en él tal impacto que se vio abocado a investigar detalladamente la figura del animal, y a proyectar en ella sueños, temores y consideraciones de orden moral.

Así, fue del impacto a la investigación, y de la investigación a la acción y el compromiso: uno de los principales motivos por los que la figura del galgo ha resultado tan atractiva para Amezcua ha sido el hecho de que sean sacrificados una vez que ya no se consideran útiles para la caza o las carreras. Sin duda, una exposición muy curiosa.