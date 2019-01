Florencia Romero presenta ‘Tus ojos color de sol’ en Librería Picasso

Florencia Romero presenta esta noche a las 19 horas en la Librería Picasso su libro Tus ojos color de sol, novela que destaca por la sinceridad de su protagonista, Ivana, así como por su manera de pensar equivocada que la lleva a luchar por lo que siente.

Tus ojos color de sol va dirigida a un lector romántico y amoroso. “El lector encontrará una historia que acaricia el alma en páginas, que le hará ver la vida desde un punto de vista casual, romántico, eventual y único”, destaca Florencia Romero.

“El libro ha sido un desahogo para mí. Empecé con el teléfono móvil, enviando unos textos a una persona, luego me di cuenta que escribía con los cinco sentidos y era muy intenso y entonces dejé esos textos para mí” sostiene la joven autora.

“Era un momento difícil y donde veía el amor como algo bonito, era como estar uno ciego”, afirma la autora. “En el bloc de notas del móvil iba escribiendo. Donde se me ocurría, me paraba, bien estuviera paseando o haciendo cualquier cosa y me ponía a escribir”, apunta.

Pero un cliente del negocio de hostelería donde trabajaba una buena mañana decidió robarle el móvil y Florencia se encontró de la noche a la mañana que había perdido todos aquellos textos cargados de ternura y mucho amor.

Tras este hecho, y tras perder lo escrito durante dos años, Florencia tuvo que recomponer parte de lo escrito y entonces lo fue escribiendo en una libreta y eso ha dado lugar a un libro cargado de sensibilidad, donde hay mucho amor no correspondido.

“A mi siempre me gustó escribir y más que nada siendo adolescente escribía un diario y cartas. Eso me apasionaba. Y en el futuro quiero sacar otro libro, porque tengo mucho escrito. La obra es muy romántica y cuenta lo que uno siente por una persona. Quiero que salga el año que viene, porque quiero tener más tiempo”, apunta esta argentina, afincada en Almería.

“Con 19 años llego a Almería. Hace ya ocho años. El padre de mi exmarido es almeriense y nos vinimos para acá. Con 16 años fui madre y decidimos venirnos a Almería los tres”. Luego el destino hizo que la pareja rompiera su relación.

Florencia decidió quedarse a vivir en Almería junto a su hijo. Con el paso del tiempo, la autora del libro abrió su corazón a otra persona, aunque curiosamente nunca se lo dijo. “Para mi era una persona prohibida, pero ya todo ha cambiado. Quedan los recuerdos nada más”.

La novela se centra en Ivana , una joven argentina que emigra a España con su familia a realizarse profesional y humanamente. Es camarera y en pocos años conocerá a Loan en un restaurante del centro de la capital almeriense. En cuanto lo mira a sus ojos color de sol, es incapaz de contener la mirada directamente por más de un minuto de tiempo.

Con el tiempo se conocerán en prohibición y comenzarán a vivir una historia corta e intensa de una amistad llena de confianza, sinceridad y circunstancias.

La conexión será impactante y llevará a estas dos personas a vivir intensamente, a no razonar que la vida te puede dar un giro inesperado. Cambiarán las cosas de repente, en cuanto alguien más se entere de lo sucedido entre ellos dos.

Ivana no será lo suficientemente consciente en el amor que creció en su interior y la llevará a cambiar su extrovertida manera de sentir y pensar. Esta historia te enseñará con música y versos que se puede hablar con miradas, silencio y conexión en una historia prohibida, un profundo amor por una persona que no llegas a conocer del todo, pero su mirada fue tan profunda y sincera que te puede dejar, inconscientemente enamorada, de unos ojos color de sol.

Florencia mantiene que esta plenamente enamorada de Almería, sus playas y pequeños pueblos montañosos. “Recomiendo este libro porque habla del amor que habita en una mirada. Los ojos son el espejo de nuestras almas, y gritan cuando la boca calla y te pueden hacer sentir único en la vida”.