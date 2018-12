‘Introspecciones’ de Rodrigo Valero muestra el ‘alma’ de 230 personas

Rodrigo Valero presentó el pasado miércoles su libro de fotografías Introspecciones en el Edificio de las Mariposas. Estuvo acompañado por Santiago Alfonso, director corporativo de Marketing y Comunicación de Cosentino, empresa que patrocina la obra, junto a los fotógrafos Blas Fuentes y Domingo Leiva y el periodista Manuel León. Los beneficios de la venta de la obra irán destinados a las Asociaciones A toda Vela y VerdeOlula.

El protagonista del libro, Rodrigo Valero, que estuvo muy arropado por sus amigos y familiares, destacó que “aunque he hecho pintura y escultura últimamente me interesa mucho el paisaje humano. Reconozco que llevo unos años que me interesan los paisajes del interior, los paisajes del alma”.

“En mis fotografías me centro en el sujeto, quito lo que sobra, me interesante la mirada, posición, los ojos y el estado de animo”, apuntaba Valero. El fotógrafo reveló cómo conectó con una prostituta para hacerle una fotografía para incluirla en el libro. “Al principio se mostró reacia pero luego cuando ya hablamos me dio un abrazo y me dio las gracias por hacerle la fotografía”, dijo.

“Retratar a una persona es ir despojándolo poco a poco de todos los miedos que tiene, y no es fácil. En este caso, intento llevarlo a donde yo quiero cuando lo voy a retratar. No siempre lo consigo, es la verdad, y hay veces que haces retratos y te das cuenta que no te convencen. También tengo que decir que no siempre hago un retrato a aquella persona que me lo pide”, apuntaba el autor de las fotografías.

Curiosamente, todos los retratados, famosos y menos conocidos aparecen con su nombre de pila. “He querido tratarlos a todos por igual. Y he puesto a mis padres, que son las personas más importantes en mi vida, y también a mi hijo” confesaba Rodrigo Valero.

Blas Fuentes, fotógrafo y autor del prólogo del libro de Valero, expresó que “Rodrigo Valero es una persona sensible, una persona que quiere y es querida”. También hizo un repaso a la biografía destacando que forma parte de una familia de emigrantes, ya que el propio Rodrigo Valero nació en Grenoble (Francia) aunque siendo muy pequeño vuelve a tierras almerienses, ya que su familia tiene sus raíces en Turre.

“Rodrigo urga en lo más profundo de cada uno y es capaz en solo unos minutos de llegar y lo hace de manera cercana, lo hace queriendo y poniéndole mucha pasión” dijo Fuentes refiriéndose a esta serie que se incluye en este libro. “Son 230 fotografías y cada imagen nos tiene que contar a cada uno de nosotros algo distinto, algo diferente”.

Por su parte, el periodista Manuel León subrayó que “Rodrigo Valero tiene talento y naturalidad en lo que hace”. “Ha sido pintor y ha sido escultor, pero yo creo que donde realmente ha encontrado su verdadero ser como artista es en el retrato. Como el capta la mirada, la condición humana es difícil encontrar a alguien”.

El fotógrafo Domingo Leiva afirmaba que “Rodrigo Valero es de esas personas que todo lo que se ponga a hacer lo hará siempre bien. Cualquier expresión artística que escoge es capaz de hacerla muy bien. Ese es el caso de Rodrigo Valero”. En cuanto a sus retratos, Leiva dijo que “he visto cosas impresionantes, y creo que en los próximos años nos sorprenderá con otras cosas. Es una artista fascinante”.

“Rodrigo Valero nos ofrece esta asombrosa colección de almas donde merece la pena detenerse en cada página, en cada fotografía, y apreciar lo que nuestros ojos fueron incapaces de ver hasta que el genial retratista nos lo mostró”, escribe Fernando Martínez López en esta obra.