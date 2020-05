Los museos de la red municipal abren sus puertas y celebrarán el Día Internacional

Sin grandes agolpamientos pero como un goteo constante, los seis espacios museísticos municipales que han abierto hoy por primera vez sus puertas comienzan a retomar la actividad con todas las medidas preventivas y de seguridad pertinentes. Museo de Arte Doña Pakyta y Espacio 2, Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, Centro de Interpretación Patrimonial, Casa del Cine y Casa del Poeta se pueden visitar desde hoy, cada viernes y sábado en horarios de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas, además de los domingos, en el horario de mañana. Además, también abrirán el lunes, de mañana y tarde, con motivo del Día Internacional de los Museos.

Hoy, el concejal delegado del Área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha visitado varios de los espacios, certificando que se han tomado todas las precauciones que exige tanto la normativa del Gobierno en esta Fase 1, como lo dictaminado por el servicio de prevención de riesgos municipal.

“Desde hoy volvemos a abrir los espacios museísticos de la ciudad, no los monumentos, porque habrá que esperar a la segunda fase, para Los Refugios de la Guerra y los Aljibes Árabes. En todos los museos se han hecho diferentes itinerarios para ir canalizando a los visitantes para que no haya ningún tipo de problema y hemos puesto todas las medidas de seguridad que el servicio de prevención y la directiva que se ha sacado para los museos así regula en cuanto a mamparas, en cuanto a geles… y mascarillas, que aunque no es obligatorio, son muy recomendables. Además, se establecen limitaciones de aforo y las medidas pertinentes para el distanciamiento social. Ahora que empezamos a salir de casa, invito a los almerienses a salir a la calle de forma segura y que estén tranquilos porque los museos lo son”.

Esta apertura para este fin de semana viene a tener continuidad, de manera excepcional, con el próximo lunes, 18 de mayo, puesto que es el Día Internacional de los Museos. Ese día, también abrirán sus puertas tanto por la mañana como por la tarde. “Además de los fines de semana, que vamos a ir ampliando ese calendario conforme vayamos subiendo de fases, este lunes 18, Día Internacional de los Museos, abrirán pese a que es día de cierre. Se han preparado una serie de actividades que se podrán seguir a través de las redes sociales, además de las visitas virtuales, que además ya pusimos en marcha durante la época más dura del confinamiento y que han sido miles las reproducciones. Contentos porque damos un paso más en esta nueva normalidad, como ahora se le denomina”.

Día Internacional de los Museos

Bajo la coordinación de Maribel García Sánchez, coordinadora de programas de los Museos, y de Juan Manuel Martín Robles y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino en los casos del Museo de Arte de Almería, tanto en Doña Pakyta y el Espacio 2, se ha preparado un extenso programa tanto para adultos como para disfrutar en familia.

Entre ellas, puzzle de museos, colorea tu museo, coloca la definición en su espacio museístico, palabra y respuesta, trivial con varias opciones, o ‘verdadero o falso’. Además de otras sorpresas que se irán desvelando, con la participación de figurantes relevantes dentro del mundo de los museos.

Este año se celebra con el lema Museos para la Igualdad: Diversidad e Inclusión, siendo su objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las comunidades y el personal de Museos, promoviendo herramientas para identificar y superar los prejuicios en lo que los Museos muestran y en la Historia que cuentan. Este año tiene cabida la digitalización, donde los videos e ideas virtuales es el puntal para que el público pueda disfrutar en casa.

El Día Internacional de los Museos es un evento organizado y coordinado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre los desafíos que enfrentan los Museos. El Día Internacional de los Museos se celebra el día 18 de mayo, o alrededor de dichas fechas, sirviendo de plataforma para concienciar al público sobre los retos actuales de los Museos en el desarrollo de la sociedad a nivel internacional. El Día Internacional de Los Museos se viene celebrando desde el año 1977.