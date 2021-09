La música de autor y el humor se adueñó de Almería el fin de semana

Andrés Suárez y Lena Carrilero actuaron el domingo y Ladilla Rusa, Alvarito e Isaac Corrales el sábado tomaron el Mesón Gitano en la penúltima ‘ronda’ del ciclo Cooltural Go!.

Andrés Suárez demostró en su actuación por qué es uno de los cantautores que reflejan con mayor definición y claridad que el género sigue estando en plena forma, adaptándose a la narración de historias con nuevas sensibilidades, una voz cálida repleta de matices y una alternancia notable entre las canciones interpretadas con guitarra y otras con piano.

El gallego arrancó con Te doy media noche, con la que invito a Un vals para olvidarte… en esas historias de amores que se sabe que nunca van a ocupar ese espacio preferente en la memoria.

El artista se mostró muy feliz del marco en el que se desarrolló el concierto. “He actuado muchas veces en Almería y os aseguro que con estas vistas, el mar, bajo la Alcazaba, el encanto es maravilloso”, aseguró, además de aplaudir el lado inclusivo de Cooltural, a través de su Fundación Music For All. Más de un 36, Y llueve en Sevilla y Benijo fueron los siguientes temas antes de que la almeriense Lena Carrilero, que actuó con anterioridad, le acompañara en Tal vez te acuerdes de mí.

El concierto alcanzaba su ecuador con Imagínanos, Voy a volver a quererte, Vuelve o No diré, pero tras más de una hora de actuación y bien entrada la noche era el momento de evocar su Seis de la mañana, implorar el Dime a qué has venido y la emocionante No saben de ti. Para terminar y con el aplauso unánime del público, Suárez se despediría con 320 días y las unidas No te quiero tanto y Despiértame.

Siguiendo esa línea de trabajo común con el Área de Cultura, Cooltural Go! también ha dado espacio a numerosos artistas locales a lo largo del ciclo. Una de ellas es Lena Carrilero, que viene demostrando un notable crecimiento de seguidores y de nivel artístico en cada una de sus actuaciones, como demostró hace unos meses en el Teatro Apolo antes de la actuación de Pedro Pastor o el pasado año abriendo el concierto de El Kanka en el recinto de conciertos del ferial.

Su repertorio está lleno de historias humanas, con una visión valiente de una mujer con sus inseguridades frente al mundo, pero con el valor y el coraje de superar cada uno de los retos del presente y futuro. Paraíso Terrenal y Etéreos abrieron la velada para buscar territorios más introspectivos con Recuérdame o Tu voz. Volarás tiene hechuras de himno reconstituyente como Baila en la estación de un ‘ahora es el momento’ bastante práctico. Por supuesto, tampoco faltó su Extraña normalidad, la canción que compuso cuando, debido a la pandemia, decidió dejar Madrid, donde llegó tras unos años en Sevilla, para volver y afincarse de nuevo en Almería.

El día anterior fue el turno para la sesión de risas de mano del grupo de tecno rumba castiza y genuina Ladilla Rusa, el monologuista almeriense Alvarito y el conocido actor, presentador, monologuista y muchas cosas más, Isaac Corrales. Fue una noche apoteósica con mucho arte donde hubo actuaciones para todos los públicos.