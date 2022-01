La obra ‘El mar de las letras’ que surge en la Biblioplaya está ya a la venta

Por fin ve la luz el libro que recoge los mejores relatos y poemas que participaron en el I Certamen Literario Biblioplaya Almería. Coincidiendo con el décimo aniversario de la llegada de la Biblioplaya a la ciudad, se decidió crear este certamen para reunir en un libro aquellos textos que alabasen la ciudad de Almería y la provincia.

La COVID-19 ha retrasado la aparición de la obra, pero ha llegado justo a tiempo para Reyes, y se ha convertido en el regalo perfecto para estas navidades. El certamen fue todo un éxito de participación, y prueba de ello es la cantidad de textos participantes que son de autores de fuera de la provincia, lo que da a entender que Almería es bien conocida en todo el país.

El mar de las letras es un libro que reúne 50 textos entre relatos y poemas, y que ya se puede encontrar en las librerías de Almería (Picasso, Bibabuk, Nobel), así como en la librería online Los Libros de Minny, y poco a poco irá llegando a otros puntos del territorio nacional.

Asimismo se está ya trabajando en la siguiente edición del Certamen, para el que se aumentarán los premios y categorías, y que en breve será anunciado. Hay mucha ilusión para esta edición porque la previsión es poder tenerla lista para el verano próximo y presentar el libro para la época estival.

Ana López Aguilar es de Cartagena y se ha convertido en la ganadora del I Certamen Literario Biblioplaya Almería en la categoría de narrativa. Esta joven maestra de Educación Especial esconde una pasión desmedida por la cultura, y prueba fehaciente de ello son los números talleres literarios e incluso de cortometrajes, impartidos por autoras de la talla de Espido Freire, Clara Obligado, Nerea Riesco o Ana Ballabriga, entre otros.

Prueba de su gran talento está en el hecho de que no es este el primer certamen que gana; ya ha sido vencedora y finalista de varios premios literarios en las modalidades de relato y microrrelato. Ana López se define como “una mujer entre cuyas pasiones destacan el mar, la literatura y la gastronomía, aunque no necesariamente por ese orden. Detesto la mentira. Y me encanta pasar desapercibida”.

La pasión por escribir “surge del interés por producir realidades posibles o deseables, pasadas, presentes y futuras desde una óptica propia, distinta, y disfrutar con ello”. Sus referentes son escritores de la talla de Gabriel García Márquez, Paul Auster, Truman Capote, Dostoievski, Tolstói, D.H Lawrence, Luis Antonio de Villena y también Carmen Posadas, Ana María Matute, Emily Brontë, Vanessa Montfort, Nerea Riesco, Clara Obligado, Edith Wharton.

La cartagenera apunta que “escribo solo prosa: relato corto y micro relato. La poesía es un género literario que me gusta leer, pero no me siento capaz de transmitir a través de él”. Explica los motivos que le llevaron a presentarse en el Certamen Literario de la Biblioplaya. “Como buena lectora que soy, me animó la magistral idea que inspira el certamen en sí, el servicio de Biblioplaya”.

“Acercar la literatura a la gente, ya sea a través de préstamo físico de libros, o mediante las diversas actividades que organizáis relacionadas con ellos es una opción formidable. Me parece un acierto sin duda, siempre; pero hacerlo además en época de ocio y descanso, es una opción excelente. Los veraneantes están más relajados, abiertos a nuevas experiencias y este tipo de iniciativas se agradecen. Ojalá en cada playa se llevasen a cabo proyectos similares para promover el interés y placer por la lectura”, apunta la escritora.

“Pienso que siendo como soy, si escribir historias se convirtiera en un proceso más formal y obligatorio, para el que claramente no estoy preparada, forzaría hasta romper, probablemente, el momento mágico de la escritura sostiene Ana López. “Me encantaría dedicar este premio a mi padre, compañía constante y latente en las tardes de verano en que escribí este relato en el porche de la casa de la playa”, concluye.

Juan Carlos Corniero Lera es un santanderino, ganador este pasado verano, del I Certamen Literario Biblioplaya Almería en la categoría de poesía. Amante de las letras y de toda representación artística y cultural, Juan Carlos cautivó al Jurado con un hermoso poema dedicado a Almería y al Cristo de la Escucha.

Juan Carlos Corniero es profesor de Primaria, Infantil y licenciado en Filosofía y letras a quien le gusta escribir lo mismo teatro, novela que poesía, aunque últimamente también pintar con acrílicos. Su pasión por la escritura le viene de “la influencia de mi madre, aunque para mi escribir es dejar hablar de forma automática a mi subconsciente”.

Corniero tiene como referentes a Miguel Delibes, Alberti, García Lorca y Dalí “que era mejor escritor que pintor, y eso que pintando era un genio”. “Me considero renacentista, así que me diversifico literariamente hablando”, sostiene.

Para escribir el poema ganador se inspiró en Almería y en el Cristo de la Escucha. Ha publicado Muñecos de Barro, El eco de mi vos, De rey a Príncipe, Piedra papel tijera y Hojas secas en el mar, entre otras obras y más de 2400 versos a la obra de Dalí, a los cuadros del Guggenheim de New York y del Thyssen.