Pablo Ángel García Salaberri se halla entre los científicos más influyentes del mundo

Seis investigadores del Instituto de Investigación de Tecnologías para la Sostenibilidad (ITPS) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han sido incluidos en la actualización 2025 del Ranking de Stanford, que reconoce a los científicos más citados e influyentes a nivel mundial. El listado, coordinado por la Universidad de Stanford, se ha consolidado como una de las referencias internacionales más prestigiosas en el ámbito de la bibliometría.

Los investigadores del ITPS incluidos en esta edición son Juan Antonio Melero, Alejandro Ureña, Joaquín Rams, Silvia González Prolongo, Pablo Ángel García Salaberri, natural de Almería e Isabel Sierra.

Pablo Ángel García Salaberri es natural de Almería donde cursó sus estudios de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato (IES Alborán), obteniendo el Premio de Bachillerato tanto en Almería como en Andalucía (2002). Inició sus estudios de Ingeniería Industrial-Especialidad en Máquinas y Estructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en los que consiguió el Premio Extraordinario (promoción 2008-2009).

A continuación, cursó el Máster Universitario en Matemática Industrial de dos años de duración en la UC3M logrando también el Premio Extraordinario (2012). Su formación académica culminó con la defensa en la misma universidad de la Tesis Doctoral (2015) del programa de Ingeniería Matemática, con mención internacional y de excelencia, supervisada por el Dr. Marcos Vera. Su disertación se centró en el modelado multifísico de pilas de metanol directo (Direct Methanol Fuel Cells, DMFCs) y la caracterización numérica de propiedades difusivas en capas difusoras de gas (Gas Diffusion Layers, GDLs) de papel de carbono.

Durante su etapa doctoral, Pablo A. García Salaberri realizó una estancia de investigación en McGill University (Montreal, Canadá) por invitación del Dr. Jeff Gostick para trabajar en el desarrollo de herramientas de simulación a escala microscópica basadas en el método de Lattice Boltz-mann.

Seguidamente, trabajó como investigador postdoctoral en el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la UC3M, seis meses en cada centro, donde desarrolló modelados detallados de pilas de membrana polimérica de hidrógeno (Proton Exchange Membrane Fuel Cells, PEMFCs).

Entre 2017 y 2019, trabajó como Profesor Ayudante Doctor en la UC3M, y en 2019 realizó una estancia de investigación con Beca Fullbright en el Lawrence Berkeley National Lab (LBNL) con el Dr. Adam Z. Weber, con quien ha realizado varias publicaciones.

Tras su regreso a España, comenzó su trabajo en la UC3M como Profesor Visitante, habiendo impartido diversos cursos sobre mecánica de fluidos en asignaturas de grado y máster. Además, continuó su actividad investigadora en PEMFCs y otros dispositivos electroquímicos, tales como baterías de flujo redox, baterías de litio y electrolizadores. Desde 2024 ha empezado una nueva etapa en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde imparte cursos relacionados con mecánica de fluidos e ingeniería química. A nivel investigador, trabaja activamente en el modelado y caracterización de procesos electroquímicos y transporte en medios porosos

También es miembro del Instituto de Investigación de Tecnologías para la Sostenibilidad (ITPS) de la URJC, que trabaja en líneas de investigación que abarcan áreas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad tales como la eficiencia energética, los materiales avanzados y la innovación tecnológica, reflejando la orientación del instituto hacia soluciones científicas y tecnológicas de impacto global.