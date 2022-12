28 películas de 90 segundos concursan en el Festival de Cortometrajes de EISO

28 trabajos en este Festival

Los trabajos seleccionados son La ventana de Alicia de Adrián García, Anoréxica de Sara Rodríguez, Hasta nunca de Tatiana Velandia, Nothing to woeey about de Gabriella Piñeiro, Autismo de Rafa Hernández, Llamada perdida de Carlos Márquez, Cínico de José Corral, La suerte de Arturo Torres, Routine de Luis Hernández, Mis últimas palabras de Francisco Martínez, Adentro de Inma Vargas, Cartas de Elena Soler, Enigma de María José Carmona, Sol, déjame en paz de Andrés Pérez, Se nos casa Eli de Ernesta Petruliene, La mala suerte de ser tu hijo de José Carlos Morales, Postmortem de Pablo Escot, El invernadero de las berenjenas de oro de Juan Villegas, Tempus fugit de Indalecio Soler, Asuntos importantes de Aridani Lorenzo, Vuelta a casa de Juan García, Bucle subconciente de Sebastían Gheorghica, Distorsión de Arturo Rondón, La cita de Ynés Abad, Memories de Klaidas Romeika, Parálisis de Carolina Berenguel, El crimen de Gádor de Pablo de Torres y ¿Quién llama? de María Fernández.