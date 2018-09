Unas 300 personas llenan el Teatro de Berja en el inicio del Festival de Cine

El pasado sábado dio comienzo el primer festival de cine de Berja, el único creado en el Poniente Almeriense. Lo hizo con una apertura presentada por Nacho Guerreros, aclamado actor de La que se avecina, a la que acudieron las autoridades de la ciudad de Berja para apoyar el séptimo arte. El alcalde, Antonio Torres no quiso perderse este acontecimiento cultural de gran nivel.

Además la iniciativa fue muy bien acogida por los virgitanos ya que acudieron unas 300 personas al Teatro Miguel Salmerón.

El jurado no lo tuvo fácil para determinar que cortos eran los premiados en el Festival

Esta iniciativa fue creada por el actor y productor Agus Ibarra y el director Francisco Yélamos, los cuales recibieron una crítica muy positiva del nivel de los cortometrajes tras el visionado. Durante el evento también se hizo la presentación del Jurado formado por Enrique Iznaola, director del FICAL (Festival internacional de cine de Almería); Raúl Cerezo, productor de cine madrileño; Pedro Nistal, actor; José Ruiz, director de casting y María Luisa Cruz, concejala de Cultura de la ciudad de Berja.

Ellos son las personas elegidas para dictaminar quien se llevará los "Premios fuente del oro" en la gala de clausura que se celebró ayer domingo a las 8 de la tarde. Además al final de esta se estrenó el cortometraje 13 años, dirigido por Francisco Yélamos y protagonizado por el mismo Agus Ibarra.

El sábado se proyectaron los diez cortos finalistas de más de 300 recibidos en el Festival. Los diez finalistas fueron Behind de Ángel Gómez Hernández; Zero de David Macián, 3 gramos de fe de José A. Campos, Cazatalentos de José Herrera; Downunder de Ramiro Blas; Miedos de Germán Sancho, La Fantasía de Daniel Maldonado; Mujer y filipina de Luis J. Barroso; El Atraco de Alfonso Díaz y Agua y Jabón de Francesco Cocco. Un festival que hace una clara apuesta por el cine nacional y sirve de escaparate para impulsar muchas obras que no llegan a la gran pantalla.