Más de 20.000 personas asisten a la fiesta de bienvenida del Dreambeach

La fiesta de bienvenida del Festival Dreambeach celebrada el pasado miércoles reunió a más de 20.000 dreamers con una gran celebración junto al mar donde mandaron los ritmos Techno a cargo de los artistas de It’s All About The Music e Ibiza Global Radio, dos enseñas de la isla blanca que se trajeron a Villaricos toda la esencia mediterránea y underground de la cuna de la música electrónica a través de los artistas Anna Tur, Eder Álvarez, Francisco Allendes, Hosse, Cristian Viviano, Sergio Parrado y Jee Bear.

Anoche, llegaba a Villaricos el primer cabeza de cartel de esta séptima edición. El DJ holandés Armin van Buuren, leyenda viva de la cultura dance tras 20 años marcando tendencias en el estilo Trance y en la electrónica comercial, tiene 42 años y es la figura más admirada y con más talento de su generación. Ganó el premio a mejor DJ del mundo, concedido por la revista DJ Mag, cinco veces consecutivas entre 2009 y 2013.

Fundador del sello musical Armada, realiza más de 130 actuaciones por todo el mundo y su show radiofónico A State of Trance se emite en 84 países para 37 millones de oyentes. En 2015 protagonizó un cierre memorable en Dreambeach ante 25.000 enfervorizados dreamers que no querían marcharse. En este 2019, volvía a acaparar flashes y desatar emociones en el festival.

Armin van Buuren actuaba en el espectacular mainstage del festival, un colosal escenario de 90 metros de anchura y 35 de altura -como un edificio de 10 plantas- con una producción técnica y audiovisual única en España: 400 metros cuadrados de pantallas LED y 800 aparatos de iluminación. Frente a este gran templo del baile con forma piramidal, bautizado como Brugal Stage, vibraron 25.000 personas y los DJs pincharon sus sesiones rodeados de costosos efectos especiales.