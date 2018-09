"No me planteo mi vida sin escribir y tampoco sin trabajar como veterinario"

El escritor Gonzalo Giner presenta hoy viernes, 28 de septiembre a las 20 horas su última novela Las ventanas del cielo. Este evento forma parte del 'Diario de los libros' que organiza Diario de Almería y que cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería. El acto será en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar (Casa de las Mariposas). En Las ventanas del cielo, Gustavo Giner cuenta la historia de Hugo de Covarrubias, hijo de un rico comerciante de lana que decide abandonar el negocio familiar para buscar su sueño. Giner, que ademas es veterinario, firmará ejemplares de su novela al finalizar el acto que organiza Diario de Almería.

-¿Qué hace un veterinario convertido en un escritor de éxito?

Mi próximo libro es una novela actual, no histórica, cuya trama se desarrolla en África. No puedo contar más"

-La literatura tiene mucha culpa de que yo tomara la decisión de ser veterinario. A los 14 años, cuando no sabía lo que iba a hacer, si trabajar como arquitecto, algo que me parecía interesante o ser piloto de aviación, cayó en mis manos una novela sobre la vida de un veterinario inglés y tras leerla decidí que yo quería estudiar y ser veterinario. La literatura me empujó a la profesión.

-Es un escritor algo tardío, porque empieza a escribir ya con cierta edad, influenciado por Pérez Reverte.

-Así es. De Pérez Reverte leí sus primeras novelas durante los veranos y fines de semana. Yo soy forofo de Pérez Reverte. Siempre pensaba que algún día me hubiera gustado hacer parecido. Fue uno de los grandes provocadores que hizo que me inventara una historia y en un momento determinado lanzara mi primera novela.

-Es muy metódico, ya que estructura mucho el recorrido de la novela y los personajes. ¿Cómo se plantea escribir esta novela, donde parte del protagonismo lo ocupan unas vidrieras?

-Cuando me enfrento a un proyecto nuevo me gusta que sea original. Cuando me planteo la novela me propongo escribir sobre la Castilla Medieval y me interesaba mucho lo que tenía que ver con el mercado de la lana. Cuando estoy centrado en ello, leo una referencia sobre que hubo un gran mercader burgalés que fue encargado por la Reina Isabel de Castilla para que fabricase unas vidrieras muy especiales para una iglesia en Burgos. De pronto, al leer vidrieras, algo que siempre me había atraído mucho, paré el proyecto de las ovejas y empecé a estudiar todo lo relacionado con las vidrieras. En esta novela la lana tiene mucho que ver, pero también mucho que ver las vidrieras.

-El proceso de documentación es a veces más trabajoso que escribir la novela. ¿Cómo ha sido en el caso de Las ventanas del cielo?

-Me interesa tener muy digerido el contenido histórico que luego saco en la novela, es verdad, que le dedico mucho tiempo. Hay que reconocer que el mundo de las vidrieras está poco tratado, muy desconocido, y algo que me llamaba la atención es que no hay nombres conocidos de autores de quienes hicieron tantísimas vidrieras, que son obras de arte. A la hora de buscar documentación no había casi nada escrito, pero luego contacté con artesanos actuales que pudiesen explicar el estilo y el arte que ellos ejecutan. Tuve la suerte de contactar con el leonés, Luis García que me explicó el proceso de hacer una vidriera. Me sirvió para la novela.

-En la novela imagino que hay muchos personajes, unos con más importancia que otros. Sin embargo, cual ha sido el personaje que le ha cautivado.

-Hay un personaje que luego tendrá una gran importancia en la trama. Es el caso de un esclavo tunecino que va a conocer al personaje principal. Es un contador de leyendas, un hombre que había estado dirigiendo caravanas de camellos que recorrían grandes extensiones de África, transportando, sal, oro y alimentos. Es un hombre con una gran sabiduría.

-Una novela de 700 páginas a veces impone cuando llegan los lectores a una librería para adquirirla. ¿Su idea era escribir algo tan extenso?.

-En esta novela inicialmente intenté que no tuviera más de 500 páginas. No lo he conseguido. Lo de la extensión de las novelas tiene más que ver con el peligro de meterte en demasiadas tramas o en algunas que no aporten nada al relato. Mis novelas, según mis lectores, son muy adictivas, con lo cual muchos de esos lectores a veces me dicen que se les queda corta.

-En sus novelas aparecen siempre animales. ¿Cómo conlleva su profesión de veterinario con la ocupación de escritor?

-Soy veterinario rural, yo trabajo en el campo. Tiene sus complicaciones porque pierdes más tiempo en los desplazamientos, pero también tiene sus ventajas porque en esos viajes le doy vueltas a lo que estoy escribiendo. A mi me encanta mucho mi trabajo, pero escribir también. Yo me levanto a las cinco de la madrugada y estoy más de dos horas escribiendo y luego me dedico a mi profesión de veterinario.

-¿Cómo ha evolucionado su forma de escribir desde su primera novela a día de hoy?

-La primera novela, que la volví a releer hace menos de un año, me dio algo de apuro, tenía menos oficio que ahora, en base simplemente a experiencias. Yo sigo siendo el mismo, tengo el mismo interés, el interés que las novelas sea entretenidas, de acción, con personajes muy de la calle. En cuanto a estilo espero haber mejorado un poco.

-Se cumplen diez años de El Sanador de caballos. ¿Se esperaba aquel éxito?

-No me lo esperaba para nada. Esa novela es la que más emociones me ha provocado, y recuerdo un club de lectura de la ONCE donde me dieron las gracias por mi escritura, gente que nunca había podido ver que se había imaginado por completo el escenario de la novela. Eran 18 personas ciegas que me contaban ilusionadas todo lo que habían sentido con mi novela.

-¿Con esta novela qué le gustaría transmitir al lector?

-Me gustaría que se quedasen con la idea de que cuando acudan a una catedral gótica y estén mirando una de las vidrieras que las miren de otro modo, que entiendan que detrás de la espiritualidad hay artistas que transmiten grandes mensajes y que disfruten de un arte muy desconocido.

-¿Sabe ya de que tratará su próxima novela?

-No contaré gran cosa, porque estoy muy metido en ella. Puedo adelantar que es una novela actual, no es histórica. La trama se va a mover por África, por ahí hay muchos animales.

-¿Qué le ha aportado la literatura?

-Yo soy un autor algo tardío, no empecé a escribir cuentos con siete ni con 20 años. La literatura me ha dejado fascinado, hasta el punto que no me puedo plantear mi vida sin escribir, como tampoco me la planteo sin trabajar como veterinario. La literatura me ha aportado muchas emociones y alegrías. La literatura me ha dado una gran cantidad de reconocimientos por parte de mi profesión veterinaria.