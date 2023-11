La presencia en FICAL de William Levy desata la locura entre sus fans

William Levy se mostraba feliz de estar en esta tierra en la que se respira cine. “Voy a estar tres días en Almería y quiero empaparme de todo lo bueno de esta provincia y su vinculación con el cine. Ojalá que se dé la oportunidad de rodar en Almería, me encantaría. Tenemos planeado para 2024 una película y dos series en España y me encantaría que haya proyectos para rodarse en esta tierra”. Pero no sólo quiere conocer el vínculo emocional con el séptimo arte, “quiero caminar, comer y conocer a la gente de esta tierra” .

‘Café con aroma de mujer’ en España

El popular actor retrocedió la mirada a su adolescencia, cuando marchó de Cuba a Estados Unidos. “La primera visión mía con el cine fue Andy García, también cubano, y pensar qué yo también podría lograr el sueño americano. Luego mis referentes han sido Denzel Washington, Al Pacino y Kevin Costner”. Con una gran trayectoria en el género de la telenovela latinoamericana, ha sido ‘Café con aroma de mujer’, proyectada en Netflix la que le ha abierto la puerta al mercado español, “He tenido la suerte y bendición de 20 años de carrera en Latinoamérica, pero en España no había entrado. El reconocimiento ha sido ahora, con 43 años, y ‘Café con aroma de mujer’. No sé lo que pasará en el futuro, pero yo todavía no me creo el éxito español, me lo tomo con humildad”. Levy felicitó a FICAL por “seguir apoyando los cortometrajes. Lleváis 22 ediciones y no habéis dejado de lado los cortos, y eso dice mucho del festival”.